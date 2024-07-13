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Картопляна пюрешка ідеальної консистенції з котлеткою: що може бути змачніше
Що може бути смачніше і простіше, ніж картопляне пюре і котлети? Я обожнюю пюрешку.
Але знаю, як ще більше спростити процес приготування та зробити ідеальну консистенцію.
Інгредієнти для пюре:
• Картопля — 6 шт;
• Сіль;
• Молоко — 100 г;
• Масло вершкове — 80 г.
Для котлеток:
• Куряче філе — 1 шт;
• Сіль за смаком;
• Перець за смаком;
• Борошно для панірування.
Спосіб приготування:
1. Відварити картоплю в підсоленій воді.
2. За допомогою блендера зробити пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.
3. Для котлеток нарізати куряче філе та подрібнити його за допомогою блендера.
4. Сформувати котлетки. Запанірувати в борошні та обсмажити.