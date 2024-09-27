Картопля на вогні: зробіть, поки дозволяє погода

Поки погода дозволяє, є чудова можливість насолодитися простими, але насиченими смаками просто неба.

Інгредієнти:

• Картопля — 2 шт;

• На 2 невеликих картоплі — 100 г копченої грудинки чи бекону;

• Сіль;

• Перець мелений;

• Паприка копчена;

• Часник сухий.

Спосіб приготування:

1. Грудинку нарізати смужками та шматочками. Приправити сіллю, перцем меленим, паприкою та часником.

2. Нарізати картоплю слайсами.

3. Сформувати картопельки на шампур, чергуючи картоплю та бекон.

4. Обгорнути в міцну фольгу.

5. Запікати до готовності картоплі, 20-45 хвилин у фользі, залежно від жару та 10 хв без фольги, на відкритому вогні, змастивши олією для румʼяної скоринки.