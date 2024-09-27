Картофель на огне: сделайте, пока позволяет погода

Пока погода позволяет, есть отличная возможность насладиться простыми, но насыщенными вкусами под открытым небом.

Ингредиенты:

• Картофель - 2 шт;

• На 2 небольших картофеля – 100 г копченой грудинки или бекона;

• Соль;

• Перец молотый;

• Паприка копченая;

• Чеснок сухой.

Способ приготовления:

1. Грудинку нарезать полосками и кусочками. Приправить солью, молотым перцем, паприкой и чесноком.

2. Нарезать картофель слайсами.

3. Сформировать картофель на шампур, чередуя картофель и бекон.

4. Обернуть в крепкую фольгу.

5. Запекать до готовности картофеля, 20-45 минут в фольге, в зависимости от жара и 10 мин без фольги, на открытом огне, смазав маслом для румяной корочки.