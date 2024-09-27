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Картофель на огне: сделайте, пока позволяет погода
Пока погода позволяет, есть отличная возможность насладиться простыми, но насыщенными вкусами под открытым небом.
Ингредиенты:
• Картофель - 2 шт;
• На 2 небольших картофеля – 100 г копченой грудинки или бекона;
• Соль;
• Перец молотый;
• Паприка копченая;
• Чеснок сухой.
Способ приготовления:
1. Грудинку нарезать полосками и кусочками. Приправить солью, молотым перцем, паприкой и чесноком.
2. Нарезать картофель слайсами.
3. Сформировать картофель на шампур, чередуя картофель и бекон.
4. Обернуть в крепкую фольгу.
5. Запекать до готовности картофеля, 20-45 минут в фольге, в зависимости от жара и 10 мин без фольги, на открытом огне, смазав маслом для румяной корочки.