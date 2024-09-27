БлогРецепти
Картопля на вогні: зробіть, поки дозволяє погода
Поки погода дозволяє, є чудова можливість насолодитися простими, але насиченими смаками просто неба.
Інгредієнти:
• Картопля — 2 шт;
• На 2 невеликих картоплі — 100 г копченої грудинки чи бекону;
• Сіль;
• Перець мелений;
• Паприка копчена;
• Часник сухий.
Спосіб приготування:
1. Грудинку нарізати смужками та шматочками. Приправити сіллю, перцем меленим, паприкою та часником.
2. Нарізати картоплю слайсами.
3. Сформувати картопельки на шампур, чергуючи картоплю та бекон.
4. Обгорнути в міцну фольгу.
5. Запікати до готовності картоплі, 20-45 хвилин у фользі, залежно від жару та 10 хв без фольги, на відкритому вогні, змастивши олією для румʼяної скоринки.