Капуста на городі більше не потріскається: городники поділилися лайфхаком

Капуста – один з найпоширеніших овочів на українських городах. Проте, багато городників стикаються з неприємною проблемою: качани тріскаються. Це не лише псує зовнішній вигляд овочу, але й робить його непридатним для зберігання та використання в кулінарії.

Існує декілька причин, чому капуста може тріскатися. Експертка з городництва Сара Бекмо у своєму блозі пояснила, як вберегти качани та виростити капусту здоровою та міцною.

Вас також зацікавить: Як активізувати ріст капусти за допомогою натуральних добрив

Поширені помилки, що призводять до розтріскування качанів капусти, наступні:

Нерівномірний полив. Це найпоширеніша причина. Якщо після посухи рясно полити капусту, качани можуть лопнути. Особливо часто це трапляється, якщо полив здійснюється лише на вихідні.

Різкі перепади температур. Деякі сорти капусти, особливо засолювальні, схильні до розтріскування через різкі перепади температур вдень і вночі.

Перезрівання. Навіть стійкі до розтріскування сорти не витримують довгого перебування на грядці. Перезрілі качани частіше тріскаються.

Неправильні сорти. Деякі сорти капусти просто більш схильні до розтріскування, ніж інші.

Експертка порадила поливати капусту регулярно, але не рясно. Воду краще лити під корені.

Також варто мульчувати ґрунт. Це допоможе зберегти вологу та захистити качани від перепадів температур.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!