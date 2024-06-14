Які рослини захищають від шкідників: городники відповіли

Багато хто з нас знає, як неприємно, коли на городі з'являються шкідники, що псують урожай. Їх хімічні аналоги шкодять не лише комахам, але й навколишньому середовищу, а також можуть накопичуватися в продуктах.

На щастя, природа подбала про нас і подарувала чудові альтернативи - квіти, які не лише прикрашають ділянку, але й допомагають у боротьбі з шкідниками. Про це пише ТСН.

Чорнобривці:

Ці невибагливі квіти відлякують нематод, мурах, попелиць, дротяників та багатьох інших шкідників. Їх можна висаджувати вздовж грядок з овочами та ягодами, а також біля полуниці, огірків, цибулі та суниці. З чорнобривців можна зробити настій, яким обприскувати рослини для посилення ефекту.

Піретрум:

Ця квітка, яку також називають "персидською ромашкою", рятує від кліщів, бліх, мурах та комарів. Її висаджують на грядки, щоб захистити городину від шкідників.

Настурція:

Ця яскрава квітка відлякує колорадського жука, попелицю, кліщів, комарів та бліх. Її можна висаджувати щільним рядом вздовж грядок з ягодами та овочами.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Пижма:

Ця невибаглива рослина рятує від попелиці, колорадського жука, комарів, бліх та кліщів. Її можна висаджувати вздовж грядок, а також готувати з неї відвар для обприскування рослин.

Календула:

Ці популярні квіти борються з колорадськими жуками, нематодами, кліщами, бліхами та попелицею. Їх висаджують вздовж грядок, а також готують з них настій для обприскування.

Важливо пам'ятати, що квіти не є панацеєю від усіх шкідників. Їх ефективність може залежати від виду комах, погодних умов та інших факторів.

Однак, поєднання цих квітів з іншими методами захисту, такими як сівозміна, догляд за рослинами та біологічні методи боротьби зі шкідниками, може значно покращити стан ваших овочів та ягід, зберегти урожай та зробити ваш город більш екологічним.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись зі слимаками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!