Какие растения защищают от вредителей: огородники ответили

Многие из нас знают, как неприятно, когда на огороде появляются вредители, портящие урожай. Их химические аналоги вредят не только насекомым, но и окружающей среде, а также могут скапливаться в продуктах.

К счастью, природа позаботилась о нас и подарила отличные альтернативы - цветы, которые не только украшают участок, но и помогают в борьбе с вредителями. Об этом пишет ТСН.

Бархатцы:

Эти неприхотливые цветы отпугивают нематод, муравьев, тлей, проволочников и многих других вредителей. Их можно высаживать вдоль грядок с овощами и ягодами, а также возле клубники, огурцов, лука и земляники. Из бархатцев можно сделать настой, которым опрыскивать растения для усиления эффекта.

Пиретрум:

Этот цветок, который также называют "персидской ромашкой", спасает от клещей, блох, муравьев и комаров. Ее высаживают на грядки, чтобы защитить овощи от вредителей.

Настурция:

Этот яркий цветок отпугивает жука, золу, клещей, комаров и блох. Ее можно высаживать плотным рядом вдоль грядок с ягодами и овощами.

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Пижма:

Это неприхотливое растение спасает от тли, колорадского жука, комаров, блох и клещей. Ее можно высаживать вдоль грядок, а также готовить из нее отвар для опрыскивания растений.

Календула:

Эти популярные цветы борются с колорадскими жуками, нематодами, клещами, блохами и тлей. Их высаживают вдоль грядок, а также готовят из них настой для опрыскивания.

Важно помнить, что цветы не панацея от всех вредителей. Их эффективность может зависеть от вида насекомых, погодных условий и других факторов.

Однако сочетание этих цветов с другими методами защиты, такими как севооборот, уход за растениями и биологические методы борьбы с вредителями, может значительно улучшить состояние ваших овощей и ягод, сохранить урожай и сделать ваш огород более экологичным.

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