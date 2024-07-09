Які прилади витрачають найбільше електроенергії: ви будете вражені

Згідно з розрахунками "Укренерго", телевізори та комп'ютери разом споживають 28% всієї електроенергії в українських будинках.

Однак, ця цифра може значно відрізнятися залежно від наявного в оселі електрообладнання. Наприклад, у будинках з електричними котлами та теплою підлогою структура споживання електроенергії буде зовсім іншою. Про це пише Радіотрек.

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Ось декілька енергоємних приладів у вашому домі:

Комп'ютер: при щоденному використанні протягом 5 годин може споживати від 20 кВт*год електроенергії на місяць і більше.

при щоденному використанні протягом 5 годин може споживати від 20 кВт*год електроенергії на місяць і більше. Телевізор: споживання електроенергії телевізором може сягати 20 кВтгод на місяць, а у потужних моделей – до 30 кВтгод.

споживання електроенергії телевізором може сягати 20 кВтгод на місяць, а у потужних моделей – до 30 кВтгод. Холодильник: споживає близько 30 кВт*год електроенергії на місяць.

споживає близько 30 кВт*год електроенергії на місяць. Пральна машина: при використанні двічі на тиждень по 1 годині може споживати від 17 до 25 кВт*год на місяць.

при використанні двічі на тиждень по 1 годині може споживати від 17 до 25 кВт*год на місяць. Електрочайник: відмова від цього приладу може заощадити від 10 до 22 кВт*год електроенергії на місяць.

відмова від цього приладу може заощадити від 10 до 22 кВт*год електроенергії на місяць. Мікрохвильова піч: споживає в середньому вдвічі менше електроенергії, ніж електрочайник, за той самий час.

споживає в середньому вдвічі менше електроенергії, ніж електрочайник, за той самий час. Фен: при використанні 1 годину на тиждень споживає від 2,5 до 5,5 кВт*год електроенергії.

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