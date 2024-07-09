Какие приборы тратят больше электроэнергии: вы будете поражены
Согласно расчетам "Укрэнерго" телевизоры и компьютеры вместе потребляют 28% всей электроэнергии в украинских домах.
Однако, эта цифра может значительно отличаться в зависимости от имеющегося в доме электрооборудования. К примеру, в домах с электрическими котлами и теплым полом структура потребления электроэнергии будет совсем другой. Об этом пишет Радиотрек.
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Вот несколько энергоемких приборов в вашем доме:
- Компьютер: при ежедневном использовании в течение 5 часов может потреблять от 20 кВт*ч электроэнергии в месяц и больше.
- Телевизор: потребление электроэнергии телевизором может достигать 20 кВт час в месяц, а у мощных моделей – до 30 кВт час.
- Холодильник: потребляет около 30 кВт*ч электроэнергии в месяц.
- Стиральная машина: при использовании дважды в неделю по 1 часу может потреблять от 17 до 25 кВт*ч в месяц.
- Электрочайник: отказ от этого прибора может сэкономить от 10 до 22 кВт*ч электроэнергии в месяц.
- Микроволновка: потребляет в среднем вдвое меньше электроэнергии, чем электрочайник, за то же время.
- Фен: при использовании 1 час в неделю потребляет от 2,5 до 5,5 кВт*ч электроэнергии.
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