Які багаторічні рослини варто посадити на клумбі: відповідь садівників

Багато початківців-садівників, прагнучи створити мальовничий ландшафт, одразу кидаються шукати в каталогах яскраво квітучі багаторічники. Проте, існують не менш чарівні декоративні рослини, які завойовують все більшу популярність завдяки красі свого листя.

На Youtube-каналі "Полтавський хуторок" поділилися досвідом, які не квітучі багаторічники можна посадити на дачній ділянці.

Чому варто вибрати багаторічники з декоративним листям:

Різноманіття фарб і форм: Листя цих рослин може мати стійке яскраве забарвлення, або ж кардинально змінювати його протягом сезону.

Листя цих рослин може мати стійке яскраве забарвлення, або ж кардинально змінювати його протягом сезону. Різні сорти: Високорослі та компактні, світлолюбні та тіньовитривалі, невибагливі та ті, що потребують догляду - серед цих багаторічників кожен садівник знайде те, що шукає.

Високорослі та компактні, світлолюбні та тіньовитривалі, невибагливі та ті, що потребують догляду - серед цих багаторічників кожен садівник знайде те, що шукає. Довговічність: На відміну від квітучих, багаторічники з декоративним листям тішать вас красою протягом багатьох років.

Деякі з популярних не квітучих багаторічників:

Колеус

Тропічна рослина з барвистим листям різноманітних відтінків - зеленого, жовтого, червоного,помаранчевого, фіолетового. Колеуси невибагливі, потребують регулярного поливу, легко розмножуються живцями.

Хости

Трав'янисті багаторічники з широким листям різних форм і забарвлень. Хости бувають карликових та гігантських розмірів, добре ростуть у тіні, невибагливі, розмножуються поділом кущів.

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Гейхера

Трав'янистий багаторічник з великим різьбленим листям різноманітних кольорів, яке може змінювати забарвлення протягом сезону. Гейхера любить напівтінь, родючі ґрунти, регулярний полив без застою води.

Брунери

Ці рослини з блакитними квітами відомі як "невбивані". Вони добре ростуть на сонці та в тіні, на родючих та бідних ґрунтах, не потребують особливого догляду.

Роджерсія

Рослина зі Східної Азії, яка вражає не лише ароматними квітами, але й великим рельєфним листям,що змінює колір протягом сезону - від темно-зеленого до фіолетового.

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