Какие многолетние растения следует посадить на клумбе: ответ садоводов

Многие начинающие садоводы, стремясь создать живописный ландшафт, сразу бросаются искать в каталогах ярко цветущие многолетники. Тем не менее, существуют не менее очаровательные декоративные растения, которые завоевывают все большую популярность благодаря красоте своих листьев.

На Youtube-канале " Полтавский хуторок" поделились опытом, которые не цветущие многолетники можно посадить на дачном участке.

Почему стоит выбрать многолетники с декоративными листьями:

Разнообразие красок и форм: Листья этих растений могут иметь устойчивую яркую окраску, или кардинально изменять ее в течение сезона.

Листья этих растений могут иметь устойчивую яркую окраску, или кардинально изменять ее в течение сезона. Различные сорта: Высокорослые и компактные, светолюбивые и теневыносливые, неприхотливые и нуждающиеся в уходе - среди этих многолетников каждый садовник найдет то, что ищет.

Высокорослые и компактные, светолюбивые и теневыносливые, неприхотливые и нуждающиеся в уходе - среди этих многолетников каждый садовник найдет то, что ищет. Долговечность: В отличие от цветущих, многолетники с декоративными листьями радуют вас красотой на протяжении многих лет.

Некоторые из популярных не цветущих многолетников:

Колеус

Тропическое растение с красочными листьями различных оттенков – зеленого, желтого, красного, оранжевого, фиолетового. Колеусы неприхотливы, нуждаются в регулярном поливе, легко размножаются черенками.

Хосты

Травянистые многолетники с широкими листьями разных форм и расцветок. Хосты бывают карликовых и гигантских размеров, хорошо растут в тени, неприхотливы, размножаются делением кустов.

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Гейхера

Травянистый многолетник с большими резными листьями разнообразных цветов, которые могут изменять окраску в течение сезона. Гейхера любит полутень, плодородные почвы, регулярный полив без застоя воды.

Брунеры

Эти растения с голубыми цветками известны как "неубиваемые". Они хорошо растут на солнце и в тени, на плодородных и бедных почвах, не нуждаются в особом уходе.

Роджерсия

Растение из Восточной Азии, поражающее не только ароматными цветами, но и крупными рельефными листьями, меняющими цвет в течение сезона - от темно-зеленого до фиолетового.

Напомним, названы растения, которые обязательно следует держать в спальне.

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