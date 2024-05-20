Як захистити вишню та черешню від птахів: бюджетні лайфхаки для саду

Сезон вишні та черешні вже не за горами, і садівники, і настирливі птахи з нетерпінням чекають на врожай. UAportal розповів, що це ідеальний час для того, щоб вивчити кілька корисних лайфхаків, які допоможуть уберегти ваші ягоди від пернатих шкідників.

Птахи легко об'їдають черешню та інші садові ягоди, майже нічого не залишаючи після себе, при цьому пошкоджуючи гілки дерев і переносячи паразитичні грибки.

Як захистити черешню від птахів

Основною мішенню птахів є вишня, але вони також можуть зазіхати на сливу, черешню та інші плодоносні дерева. На наше щастя, існують ефективні стратегії відлякування птахів від цих дерев.

Шум

Один з популярних методів, який використовують садівники – це розвішування шумних предметів на гілках. Сюди можна віднести шурхотливі пакети та яскраву фольгу або плівку та інші візуальні відлякувачі для птахів.

Будь-який об'єкт, що привертає увагу птахів, будь то візуально чи звуково, є ефективним. Різдвяна мішура або непотрібні компакт-диски можуть бути застосовані саме з цією метою. Дитячі іграшки у вигляді вітряків також успішно відлякують птахів завдяки своїм яскравим кольорам і звуку, який вони видають, коли дме вітер.

Контрастні запахи

З часом птахи можуть звикнути до шурхоту та іграшок, що висять на дереві. Тому важливо застосовувати додаткові стратегії, щоб відлякувати шпаків та інших птахів від ягід. Птахів відлякують інтенсивні та різкі запахи, тому можна обприскувати гілки дерев часниковими розчинами, екстрактами цитрусових або навіть настоями хвої.

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Однак важливо зазначити, що цей лайфхак, заснований на запахах, не позбавлений недоліків, оскільки він слабшає після початку сильних дощів. Вода змиває захисні запахи, що вимагає повторного нанесення або альтернативної тактики захисту.

Укриття дерев

Коли розгортається ягідний сезон, перед садівниками постає питання, як захистити плоди черешні від ненаситних птахів. Одним з найефективніших лайфхаків є укриття дерев. Численні садові магазини пропонують безпечні для листя сітки, спеціально розроблені для захисту дерев від птахів. Ці сітки, зазвичай зеленого кольору, добре поєднуються з навколишньою естетикою саду, дозволяючи плодам дозрівати без перешкод і закриваючи доступ шкідникам.

Економні садівники часто обирають стару тюль як бюджетну альтернативу сітці. Однак дуже важливо, щоб тюль пропускав достатню кількість сонячного світла, що сприяє здоровому дозріванню ягід.

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