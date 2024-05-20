Как защитить вишню и черешню от птиц: бюджетные лайфхаки для сада

Сезон вишни и черешни уже не за горами, и садоводы, и назойливые птицы с нетерпением ждут урожая. UAportal рассказал, что это идеальное время для того, чтобы выучить несколько полезных лайфхаков, которые помогут уберечь ваши ягоды от пернатых вредителей.

Птицы легко объедают черешню и другие садовые ягоды, почти ничего не оставляя после себя, повреждая при этом ветки деревьев и перенося паразитические грибки.

Как защитить черешню от птиц

Основной мишенью птиц является вишня, но они могут посягать на сливу, черешню и другие плодоносящие деревья. К нашему счастью, существуют эффективные стратегии отпугивания птиц от этих деревьев.

Шум

Один из популярных методов, который используют садоводы – это развешивание шумных предметов на ветках. Сюда можно отнести шуршащие пакеты, яркую фольгу или пленку и другие визуальные отпугиватели для птиц.

Любой объект, привлекающий внимание птиц, будь то визуально или с помощью звука, эффективен. Рождественская мишура или ненужные компакт-диски могут быть применены именно в этих целях. Детские игрушки в виде ветряных мельниц также успешно отпугивают птиц благодаря своим ярким цветам и звуку, который они издают, когда дует ветер.

Контрастные запахи

Со временем птицы могут привыкнуть к шороху и висящим на дереве игрушкам. Поэтому важно применять дополнительные стратегии, чтобы отпугивать скворцов и других птиц от ягод. Птиц отпугивают интенсивные и резкие запахи, поэтому можно опрыскивать ветки деревьев чесночными растворами, цитрусовыми экстрактами или даже настоями хвои.

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Однако важно отметить, что этот лайфхак, основанный на запахах, не лишен недостатков, поскольку ослабевает после начала сильных дождей. Вода смывает защитные запахи, требующие повторного нанесения или альтернативной тактики защиты.

Укрытие деревьев

Когда разворачивается ягодный сезон, перед садовниками стоит вопрос, как защитить плоды черешни от ненасытных птиц. Одним из самых эффективных лайфхаков является укрытие деревьев. Многочисленные садовые магазины предлагают безопасные для листьев сетки, специально разработанные для защиты деревьев от птиц. Эти сетки обычно зеленого цвета хорошо сочетаются с окружающей эстетикой сада, позволяя плодам созревать без помех и закрывая доступ вредителям.

Экономные садоводы часто выбирают старый тюль как бюджетную альтернативу сетке. Однако очень важно, чтобы тюль пропускал достаточное количество солнечного света, что способствует здоровому созреванию ягод.

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