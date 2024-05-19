Як захистити врожай капусти від слимаків: ефективний народний настій

Як позбутися равликів на городі за допомогою саморобного засобу

Слимаки можуть завдати значної шкоди вашій капусті, тому важливо вживати заходів для їх захисту. Ось кілька простих та ефективних методів, які допоможуть вам позбутися слимаків на вашій ділянці.

Застосовуючи ці прості методи, ви зможете захистити свою капусту від слимаків та отримати рясний урожай. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.

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1. Гарячий душ:

Полийте капусту ввечері теплою водою (45-50°C).

Слимаки не переносять спеку і загинуть від гарячої води.

2. Гірчиця:

Приготуйте розчин з 100 грамів гірчичного порошку на 10 літрів води.

Обприскайте цим розчином листя капусти.

Гіркий запах гірчиці відлякує слимаків.

3. Оцет:

Розведіть 1 склянку 9% столового оцту в 10 літрах води.

Обробіть цим розчином листя капусти.

Кислий запах оцту відлякує слимаків.

4. Пекуча суміш:

Змішайте по 1 столовій ложці солі, гірчиці та червоного перцю.

Розведіть суміш у 1 літрі води.

Обприскайте цим розчином всі частини рослини.

Слимаки не переносять пекучі запахи.

5. Зола та тютюнова крихта:

Змішайте в рівних пропорціях деревну золу та тютюнову крихту.

Посипте сухою сумішшю землю навколо капусти.

Цей метод відлякує слимаків на тривалий час.

Важливо:

Повторюйте ці методи регулярно, особливо після дощу.

Захищайте капусту від слимаків протягом усього вегетаційного періоду.

Збирайте слимаків вручну вранці або ввечері, коли вони найбільш активні.

Використовуйте пастки для слимаків, наприклад, пивні пастки.

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