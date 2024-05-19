Как защитить урожай капусты от улиток: эффективный народный настой

Улитки могут нанести значительный вред вашей капусте, поэтому важно принимать меры по их защите. Вот несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам избавиться от улиток на вашем участке.

Применяя эти простые методы, вы сможете оградить свою капусту от улиток и получить обильный урожай. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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1. Горячий душ:

Полейте вечернюю капусту теплой водой (45-50°C).

Улитки не переносят жару и погибнут от горячей воды.

2. Горчица:

Приготовьте раствор из 100 г горчичного порошка на 10 литров воды.

Обрызгайте этим раствором листья капусты.

Горький запах горчицы отпугивает улиток.

3. Уксус:

Разведите 1 стакан 9% столового уксуса в 10 литрах воды.

Обработайте этим раствором листья капусты.

Кислый запах уксуса отпугивает улиток.

4. Жгучая смесь:

Смешайте по 1 столовой ложке соли, горчицы и красного перца.

Разведите смесь в 1 литре воды.

Обрызгайте этим раствором все части растения.

Улитки не переносят жгучие запахи.

5. Зола и табачная крошка:

Смешайте в равных пропорциях древесную золу и табачную крошку.

Посыпьте сухой смесью землю вокруг капусты.

Этот метод отпугивает улиток на длительное время.

Важно:

Повторяйте эти методы регулярно, особенно после дождя.

Защищайте капусту от улиток в течение всего вегетационного периода.

Собирайте улиток вручную утром или вечером, когда они наиболее активны.

Используйте ловушки для улиток, например пивные ловушки.

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