Як збити вершки до правильної консистенцї

Як правильно збивати вершки, чому вони не збиваються і що робити, якщо перебили? Давайте розумітися.

Почну з того, що я використовую лише вершки тваринного походження (і вам раджу). Такі вершки бувають різної жирності:

9-15% - питні вершки, використовують для напоїв, кави, коктейлів, желе та заварного крему

18-25% - досить густі, але для збивання не підходять, використовують для пюре та соусів

30-35% – вершки для збивання, у них достатньо молочного жиру, щоб маса була щільною та стабільною.⠀

Незалежно від жирності у складі вершків не повинно бути сухого молока, рослинних жирів, барвників, ароматизаторів, стабілізаторів.

Вершки збиваються в вершини: м'які, середні та стійкі.

М'які піки - проводимо віночком по поверхні вершків, і на ньому залишається малюнок.

Середні піки - після віночка залишається більш чіткий малюнок, вершки добре тримають форму.

Стійкі піки - вершки щільні, добре тримають форму і не опадають.

Як правильно збивати вершки

1. Збивайте холодні вершки, охолодіть віночок і посуд, в якому збиватимете.

2. Збивайте вершки на постійній середній швидкості.

3. Краще збивати вершки невеликими порціями – по 200-500 мл.

Що робити, якщо вершки не збиваються

Забрати в морозильну камеру на 15 хвилин.

Якщо перебили вершки...

Якщо вершки при збиванні стали сирними, можна спробувати додати трохи незбитих вершків – 1-2 ст. л., щоб відновити текстуру та повернути вершкам гладку консистенцію.