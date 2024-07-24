Как взбить сливки до правильной консистенции

Как правильно взбивать сливки, почему они не взбиваются и что делать, если перебили? Давайте разбираться.

Начну с того, что я использую только сливки животного происхождения (и вам советую). Такие сливки бывают разной жирности:

9-15% - питьевые сливки, используют для напитков, кофе, коктейлей, желе и заварного крема

18-25% - довольно густые, но для взбивания не подходят, используют для пюре и соусов

30-35% – сливки для взбивания, в них достаточно молочного жира, чтобы масса была плотной и стабильной.⠀

Независимо от жирности в составе сливок не должно быть сухого молока, растительных жиров, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов.⠀

Сливки взбиваются в пики: мягкие, средние и стойкие.

Мягкие пики — проводим венчиком по поверхности сливок, и на ней остается рисунок.

Средние пики — после венчика остаётся более чёткий рисунок, сливки неплохо держат форму.

Стойкие пики – сливки плотные, хорошо держат форму и не опадают.

Как правильно взбивать сливки

1. Взбивайте холодные сливки, охладите венчик и посуду, в которой будете взбивать.

2. Взбивайте сливки на постоянной средней скорости.

3. Лучше взбивать сливки небольшими порциями - по 200-500 мл.

Что делать, если сливки не взбиваются

Убрать в морозильную камеру на 15 минут.

Если перебили сливки...

Если сливки при взбивании стали творожистыми, можно попробовать добавить немного невзбитых сливок - 1-2 ст. л., чтобы восстановить текстуру и вернуть сливкам гладкую консистенцию.