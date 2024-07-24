Як збити вершки до правильної консистенцї
Як правильно збивати вершки, чому вони не збиваються і що робити, якщо перебили? Давайте розумітися.
Почну з того, що я використовую лише вершки тваринного походження (і вам раджу). Такі вершки бувають різної жирності:
9-15% - питні вершки, використовують для напоїв, кави, коктейлів, желе та заварного крему
18-25% - досить густі, але для збивання не підходять, використовують для пюре та соусів
30-35% – вершки для збивання, у них достатньо молочного жиру, щоб маса була щільною та стабільною.⠀
Незалежно від жирності у складі вершків не повинно бути сухого молока, рослинних жирів, барвників, ароматизаторів, стабілізаторів.
Вершки збиваються в вершини: м'які, середні та стійкі.
М'які піки - проводимо віночком по поверхні вершків, і на ньому залишається малюнок.
Середні піки - після віночка залишається більш чіткий малюнок, вершки добре тримають форму.
Стійкі піки - вершки щільні, добре тримають форму і не опадають.
Як правильно збивати вершки
1. Збивайте холодні вершки, охолодіть віночок і посуд, в якому збиватимете.
2. Збивайте вершки на постійній середній швидкості.
3. Краще збивати вершки невеликими порціями – по 200-500 мл.
Що робити, якщо вершки не збиваються
Забрати в морозильну камеру на 15 хвилин.
Якщо перебили вершки...
Якщо вершки при збиванні стали сирними, можна спробувати додати трохи незбитих вершків – 1-2 ст. л., щоб відновити текстуру та повернути вершкам гладку консистенцію.