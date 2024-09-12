Як смачно приготувати малосольні огірки: рецепт

МАЛОСОЛЬНІ ОГІРКИ

Це мега смачне соління, яке стане ідеальним доповненням до ваших страв вже за добу.

Інгредієнти:

• Огірки — 1 кг;

• Часник — 5 зубців;

• Сіль — 2 ст.л;

• Мінеральна вода — 1,5 л;

• Кріп;

• За бажанням: листя хріну, вишневі чи смородинові гілочки.

Спосіб приготування:

1. Огірки нарізати, часник почистити, кріп подрібнити на суцвіття.

2. У банку викласти всі інгредієнти, додати сіль і залити водою.

3. Закриваємо кришкою, ставимо в холодильник і через добу огірки готові до подачі!