Как вкусно приготовить малосольные огурцы: рецепт

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРКИ

Это мега вкусное соление, которое станет идеальным дополнением к вашим блюдам уже через сутки.

Ингредиенты:

• Огурцы – 1 кг;

• Чеснок – 5 зубцов;

• Соль – 2 ст.л;

• Минеральная вода – 1,5 л;

• Укроп;

• По желанию: листья хрена, вишневые или смородиновые веточки.

Способ приготовления:

1. Огурцы порезать, чеснок почистить, укроп измельчить на соцветия.

2. В банке выложить все ингредиенты, добавить соль и залить водой.

3. Закрываем крышкой, ставим в холодильник и через сутки огурцы готовы к подаче!