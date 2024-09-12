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Как вкусно приготовить малосольные огурцы: рецепт
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРКИ
Это мега вкусное соление, которое станет идеальным дополнением к вашим блюдам уже через сутки.
Ингредиенты:
• Огурцы – 1 кг;
• Чеснок – 5 зубцов;
• Соль – 2 ст.л;
• Минеральная вода – 1,5 л;
• Укроп;
• По желанию: листья хрена, вишневые или смородиновые веточки.
Способ приготовления:
1. Огурцы порезать, чеснок почистить, укроп измельчить на соцветия.
2. В банке выложить все ингредиенты, добавить соль и залить водой.
3. Закрываем крышкой, ставим в холодильник и через сутки огурцы готовы к подаче!