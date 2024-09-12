БлогРецепти
Як смачно приготувати малосольні огірки: рецепт
МАЛОСОЛЬНІ ОГІРКИ
Це мега смачне соління, яке стане ідеальним доповненням до ваших страв вже за добу.
Інгредієнти:
• Огірки — 1 кг;
• Часник — 5 зубців;
• Сіль — 2 ст.л;
• Мінеральна вода — 1,5 л;
• Кріп;
• За бажанням: листя хріну, вишневі чи смородинові гілочки.
Спосіб приготування:
1. Огірки нарізати, часник почистити, кріп подрібнити на суцвіття.
2. У банку викласти всі інгредієнти, додати сіль і залити водою.
3. Закриваємо кришкою, ставимо в холодильник і через добу огірки готові до подачі!