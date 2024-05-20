Як 'висяча колона' у храмі Вірабхадра тримається без опори: вчені відкрили таємницю (відео)

У храмі Вірабхадра, що в Індії, існує 70 колон, і одна з них створює ілюзію, ніби вона зависла у повітрі, не дотикаючись до землі. Це може виглядати як магія, але на ділі цей оптичний феномен має логічне та зрозуміле тлумачення.

Хоча в храмі загалом є аж 70 колон. Про це зазначає IFLScience.

Існують численні міфи про цю колону: деякі вважають, що вона створює ілюзію польоту завдяки витонченості давніх майстрів, тоді як інші впевнені, що її звели за часів колоніалізму британські будівельники.

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На ділі, колона має точку дотику з землею, хоча це, ймовірно, не було задумом її зодчих. Дослідники зазначають, що зсув міг статися через землетрус або через недоліки в будівництві.

Таємниця "летючої" колони не є ексклюзивною. Аналогічні легенди існують і про Віндзорську мерію в Англії, де, за чутками, колони не досягають стелі через конфлікт між архітектором Крістофером Реном та міською радою. За переказами, рада наполягла на встановленні колон, незважаючи на заперечення Рена, який стверджував, що вони зайві. В результаті, Рен вирішив встановити колони таким чином, щоб вони не торкалися стелі, демонструючи свою правоту. Інша версія говорить, що колони з’явилися пізніше, у 1829 році, як елемент декору.

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