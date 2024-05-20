Как 'висячая колонна' в храме Вирабхадра держится без опоры: ученые открыли тайну (видео)

В храме Вирабхадра в Индии существует 70 колонн, и одна из них создает иллюзию, будто она зависла в воздухе, не прикасаясь к земле. Это может выглядеть как магия, но в действительности этот оптический феномен имеет логическое и понятное толкование.

Хотя в храме всего 70 колонн. Об этом отмечает IFLScience.

Существуют многочисленные мифы об этой колонне: некоторые считают, что она создает иллюзию полета благодаря изяществу древних мастеров, в то время как другие уверены, что ее свели во времена колониализма британские строители.

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На деле, колонна имеет точку соприкосновения с землей, хотя это, вероятно, не было замыслом ее зодчих. Исследователи отмечают, что оползень мог произойти из-за землетрясения или из-за недостатков в строительстве.

Тайна "летучей" колонны не эксклюзивна. Аналогичные легенды существуют и о Виндзорской мэрии в Англии, где, по слухам, колонны не достигают потолка из-за конфликта между архитектором Кристофером Реном и городским советом. По преданию, совет настоял на установлении колонн, несмотря на возражения Рена, утверждавшего, что они лишние. В результате Рен решил установить колонны таким образом, чтобы они не касались потолка, демонстрируя свою правоту. Другая версия гласит, что колонны появились позже, в 1829 году, как элемент декора.

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