Наче у фільмі жахів: студенти знайшли у гуртожитку містичну потаємну кімнату (фото)

Студенти університету були шоковані, коли відкрили загадкові двері у кімнаті свого гуртожитку та зіткнулися з містичною картинкою, яка виникла неначе з кадрів фільму жахів.

Вони розповіли про своє знахідку в соціальній мережі Х (колишньому Twitter).

Студенів завжди цікавило, що ховається за цими закритими дверима, і коли настав час робити велике прибирання перед виїздом, їхній інтерес переміг. Вони зламали замок і виявили всередині химерний вівтар, який мав елементи з Гаррі Поттера.

"Для контексту: в моїй кімнаті на останньому курсі завжди були зачинені двері. Вчора (мій останній день в гуртожитку) ми їх відкрили. У кімнаті знайдено іграшкового кролика без голови, пластиковий череп і безліч свічок. На стіні можна побачити моторошні відбитки рук, розмазані фальшивою кров'ю, і напис: "Таємна кімната відкрита. Вороги спадкоємця, стережіться", – зазначає автор посту.

Таємна кімната, яку виявили студенти. Джерело: X (Twitter) Таємна кімната, яку виявили студенти. Джерело: X (Twitter)

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Під фотографіями, які були викладені в соцмережу X, розгорнулася активна дискусія. Декого з користувачів мережі налякали знахідки, тоді як інші не могли прийняти факту, що цей простір довгий час залишався без використання.

"Ти не знала про це весь рік, Боже мій";

"Єдине справжнє звірство тут – це витрачений простір, який ви могли використовувати з користю протягом багатьох років. Цим написом з Гаррі Поттера й пластиковим черепом сьогодні нікого не налякаєш";

"У мене єдине питання – чому так довго не відкривали?".

Таємна кімната, яку виявили студенти. Джерело: X (Twitter) Таємна кімната, яку виявили студенти. Джерело: X (Twitter)

За кілька днів публікація студентів набрала понад 291 тисячу лайків та безліч коментарів.

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