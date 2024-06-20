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Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)

Анастасия Крыщук

Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)
Студенты университета нашли тайную комнату. Источник: X (Twitter)

Студенты университета были шокированы, когда открыли загадочную дверь в комнате своего общежития и столкнулись с мистической картинкой, которая возникла как будто из кадров фильма ужасов.

Они рассказали о своей находке в социальной сети Х (бывшем Twitter).

Студентов всегда интересовало, что скрывается за этими закрытыми дверями, и когда пришло время делать большую уборку перед выездом, их интерес победил. Они взломали замок и обнаружили внутри причудливый алтарь, который имел элементы из Гарри Поттера.

"Для контекста: в моей комнате на последнем курсе всегда была закрыта дверь. Вчера (мой последний день в общежитии) мы ее открыли. В комнате найден игрушечный кролик без головы, пластиковый череп и множество свечей. На стене можно увидеть жуткие отпечатки рук, размазанные фальшивой кровью, и надпись: "Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь", – отмечает автор поста.

Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)
Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter)

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Под фотографиями, которые были выложены в соцсеть X, развернулась активная дискуссия. Некоторых из пользователей сети напугали находки, тогда как другие не могли принять факта, что это пространство долгое время оставалось без использования.

  • "Ты не знала об этом весь год, Боже мой";
  • "Единственное настоящее зверство здесь – это потраченное пространство, которое вы могли использовать с пользой в течение многих лет. Этой надписью с Гарри Поттера и пластиковым черепом сегодня никого не напугаешь";
  • "У меня единственный вопрос – почему так долго не открывали?".

За несколько дней публикация студентов набрала более 291 тысячи лайков и множество комментариев.

Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)
Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter)

Ранее мы рассказывали, что неизвестный объект был замечен в небе над Украиной.

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