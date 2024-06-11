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Соціум

Як правильно доглядати за азалією, щоб пишно квітла

Ціхоцька Марія

Як правильно доглядати за азалією, щоб пишно квітла
За красою цієї рослини ховається примхливий характер, який потребує особливого догляду

Азалія – це не просто кімнатна квітка, а справжня королева, яка зачаровує своїми пишними квітами та вишуканим ароматом. Проте, за красою цієї рослини ховається примхливий характер, який потребує особливого догляду. Про це пише novyny.live.

Освітлення та температура: секрети комфорту азалії

Азалія любить світло, але не терпить прямого сонця, яке може обпалити ніжні пелюстки. Тому найкраще місце для горщика – західне або північне вікно.

З травня по жовтень рекомендується виносити азалію на свіже повітря – балкон, лоджію або терасу. Влітку ж важливо захищати її від кондиціонера та обігрівачів, щоб не піддавати різким перепадам температур.

Оптимальна температура для азалії – 15-18°C. У період бутонізації її слід знизити до 10-12°C, а під час цвітіння – не вище 20°C.

Полив

Полив азалії – це справжній ритуал, до якого слід ставитися з увагою та обережністю. Ось кілька правил, які допоможуть вам не зашкодити цій ніжній квітці:

  • Використовуйте прохолодну, м'яку воду, найкраще – талу.
  • Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину, щоб не загнило коріння.
  • Залишки води з піддона зливайте, щоб не застоювалася.
  • Раз на тиждень можна влаштовувати азалії "банні процедури": ставити горщик у миску з водою на 2 години,не дістаючи його.
  • Для пишного цвітіння двічі на місяць поливайте азалію сумішшю відстояної води з кількома краплями лимонного соку.
  • Не забувайте про зволоження повітря: обприскуйте рослину холодною водою, поставте зволожувач або ємності з водою біля вазона.

Ґрунт 

Азалія – справжня кисла гурманка, адже їй подобається ґрунт з pH 4,0-4,5. Готовий субстрат для азалії можна придбати у квітковому магазині.

Якщо ж ви хочете заощадити, можна приготувати ґрунт самостійно, змішавши в рівних пропорціях:

  • Пісок
  • Мох сфагнум
  • Перегнила хвоя

Перед використанням ґрунт слід пролити міцним розчином марганцівки для знезараження.

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Підживлення

Азалія потребує підживлення лише спеціальними добривами для рододендронів, які можна знайти у спеціалізованих магазинах.

Підгодовувати рослину слід:

  • Навесні та влітку – 1 раз на тиждень разом з поливом.
  • Взимку та восени – 1 раз на місяць.

Важливо, щоб добриво не містило хлору.

Пересадка

Азалія не потребує просторого горщика: їй вистачить ємності на 3 см ширше кореневої грудки. Коріння азалії розростаються по поверхні, тому вибирайте неглибокий вазон з дренажними отворами.

Найкращий час для пересадки – після першого цвітіння. Проводити її слід обережно, не руйнуючи земляну грудку та не травмуючи коріння.

Не забудьте про санітарне обрізання: видаліть сухі та пошкоджені частини рослини.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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