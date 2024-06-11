Як правильно доглядати за азалією, щоб пишно квітла

Азалія – це не просто кімнатна квітка, а справжня королева, яка зачаровує своїми пишними квітами та вишуканим ароматом. Проте, за красою цієї рослини ховається примхливий характер, який потребує особливого догляду. Про це пише novyny.live.

Освітлення та температура: секрети комфорту азалії

Азалія любить світло, але не терпить прямого сонця, яке може обпалити ніжні пелюстки. Тому найкраще місце для горщика – західне або північне вікно.

З травня по жовтень рекомендується виносити азалію на свіже повітря – балкон, лоджію або терасу. Влітку ж важливо захищати її від кондиціонера та обігрівачів, щоб не піддавати різким перепадам температур.

Оптимальна температура для азалії – 15-18°C. У період бутонізації її слід знизити до 10-12°C, а під час цвітіння – не вище 20°C.

Полив

Полив азалії – це справжній ритуал, до якого слід ставитися з увагою та обережністю. Ось кілька правил, які допоможуть вам не зашкодити цій ніжній квітці:

Використовуйте прохолодну, м'яку воду, найкраще – талу.

Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину, щоб не загнило коріння.

Залишки води з піддона зливайте, щоб не застоювалася.

Раз на тиждень можна влаштовувати азалії "банні процедури": ставити горщик у миску з водою на 2 години,не дістаючи його.

Для пишного цвітіння двічі на місяць поливайте азалію сумішшю відстояної води з кількома краплями лимонного соку.

Не забувайте про зволоження повітря: обприскуйте рослину холодною водою, поставте зволожувач або ємності з водою біля вазона.

Ґрунт

Азалія – справжня кисла гурманка, адже їй подобається ґрунт з pH 4,0-4,5. Готовий субстрат для азалії можна придбати у квітковому магазині.

Якщо ж ви хочете заощадити, можна приготувати ґрунт самостійно, змішавши в рівних пропорціях:

Пісок

Мох сфагнум

Перегнила хвоя

Перед використанням ґрунт слід пролити міцним розчином марганцівки для знезараження.

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Підживлення

Азалія потребує підживлення лише спеціальними добривами для рододендронів, які можна знайти у спеціалізованих магазинах.

Підгодовувати рослину слід:

Навесні та влітку – 1 раз на тиждень разом з поливом.

Взимку та восени – 1 раз на місяць.

Важливо, щоб добриво не містило хлору.

Пересадка

Азалія не потребує просторого горщика: їй вистачить ємності на 3 см ширше кореневої грудки. Коріння азалії розростаються по поверхні, тому вибирайте неглибокий вазон з дренажними отворами.

Найкращий час для пересадки – після першого цвітіння. Проводити її слід обережно, не руйнуючи земляну грудку та не травмуючи коріння.

Не забудьте про санітарне обрізання: видаліть сухі та пошкоджені частини рослини.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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