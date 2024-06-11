Как правильно ухаживать за азалией, чтобы пышно цвести

Азалия – это не просто комнатный цветок, а настоящая королева, которая очаровывает своими пышными цветами и изысканным ароматом. Тем не менее, за красотой этого растения скрывается капризный характер, требующий особого ухода. Об этом пишет novyny.live.

Освещение и температура: секреты комфорта азалии

Азалия любит свет, но не терпит прямого солнца, которое может обжечь нежные лепестки. Поэтому лучшее место для горшка – западное или северное окно.

С мая по октябрь рекомендуется выносить азалию на свежий воздух – балкон, лоджию или террасу. Летом важно защищать ее от кондиционера и обогревателей, чтобы не подвергать резким перепадам температур.

Оптимальная температура для азалии – 15-18°C. В период бутонизации ее следует снизить до 10-12°C, а во время цветения – не выше 20°C.

Полив

Полив азалии – настоящий ритуал, к которому следует относиться с вниманием и осторожностью. Вот несколько правил, которые помогут вам не повредить этому нежному цветку:

Используйте прохладную, мягкую воду, лучше всего – талую.

Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растение, чтобы не загнили корни.

Остатки воды с поддона сливайте, чтобы не застаивалось.

Раз в неделю можно устраивать азалии "банные процедуры": ставить горшок в миску с водой на 2 часа, не доставая его.

Для пышного цветения дважды в месяц поливайте азалию смесью отстоявшейся воды с несколькими каплями лимонного сока.

Не забывайте об увлажнении воздуха: опрыскивайте растение холодной водой, поставьте увлажнитель или емкости с водой у горшка.

Почва

Азалия – настоящая кислая гурманка, ведь ей нравится почва с pH 4,0-4,5. Готовый субстрат для азалии можно купить в цветочном магазине.

Если же вы хотите сэкономить, можно приготовить почву самостоятельно, смешав в равных пропорциях:

Песок

Мох сфагнум

Перегнила хвоя

Перед использованием почву следует пролить крепким раствором марганцовки для обеззараживания.

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Подкормка

Азалия нуждается в подкормке только специальными удобрениями для рододендронов, которые можно найти в специализированных магазинах.

Подкармливать растение следует:

Весной и летом – 1 раз в неделю вместе с поливом.

Зимой и осенью – 1 раз в месяц.

Важно, чтобы удобрение не содержало хлора.

Пересадка

Азалия не нуждается в просторном горшке: ей хватит емкости на 3 см шире корневой грудки. Корни азалии разрастаются по поверхности, поэтому выбирайте неглубокий вазон с дренажными отверстиями.

Лучшее время для пересадки – после первого цветения. Проводить ее следует осторожно, не разрушая земляной ком и не травмируя корни.

Не забудьте о санитарной обрезке: удалите сухие и поврежденные части растения.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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