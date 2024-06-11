rus
Українська
Социум

Как правильно ухаживать за азалией, чтобы пышно цвести

Цихоцкая Мария

Как правильно ухаживать за азалией, чтобы пышно цвести
За красотой этого растения скрывается капризный характер, требующий особого ухода.

Азалия – это не просто комнатный цветок, а настоящая королева, которая очаровывает своими пышными цветами и изысканным ароматом. Тем не менее, за красотой этого растения скрывается капризный характер, требующий особого ухода. Об этом пишет novyny.live.

Освещение и температура: секреты комфорта азалии

Азалия любит свет, но не терпит прямого солнца, которое может обжечь нежные лепестки. Поэтому лучшее место для горшка – западное или северное окно.

С мая по октябрь рекомендуется выносить азалию на свежий воздух – балкон, лоджию или террасу. Летом важно защищать ее от кондиционера и обогревателей, чтобы не подвергать резким перепадам температур.

Оптимальная температура для азалии – 15-18°C. В период бутонизации ее следует снизить до 10-12°C, а во время цветения – не выше 20°C.

Полив

Полив азалии – настоящий ритуал, к которому следует относиться с вниманием и осторожностью. Вот несколько правил, которые помогут вам не повредить этому нежному цветку:

  • Используйте прохладную, мягкую воду, лучше всего – талую.
  • Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растение, чтобы не загнили корни.
  • Остатки воды с поддона сливайте, чтобы не застаивалось.
  • Раз в неделю можно устраивать азалии "банные процедуры": ставить горшок в миску с водой на 2 часа, не доставая его.
  • Для пышного цветения дважды в месяц поливайте азалию смесью отстоявшейся воды с несколькими каплями лимонного сока.
  • Не забывайте об увлажнении воздуха: опрыскивайте растение холодной водой, поставьте увлажнитель или емкости с водой у горшка.

Почва

Азалия – настоящая кислая гурманка, ведь ей нравится почва с pH 4,0-4,5. Готовый субстрат для азалии можно купить в цветочном магазине.

Если же вы хотите сэкономить, можно приготовить почву самостоятельно, смешав в равных пропорциях:

  • Песок
  • Мох сфагнум
  • Перегнила хвоя

Перед использованием почву следует пролить крепким раствором марганцовки для обеззараживания.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Подкормка

Азалия нуждается в подкормке только специальными удобрениями для рододендронов, которые можно найти в специализированных магазинах.

Подкармливать растение следует:

  • Весной и летом – 1 раз в неделю вместе с поливом.
  • Зимой и осенью – 1 раз в месяц.

Важно, чтобы удобрение не содержало хлора.

Пересадка

Азалия не нуждается в просторном горшке: ей хватит емкости на 3 см шире корневой грудки. Корни азалии разрастаются по поверхности, поэтому выбирайте неглубокий вазон с дренажными отверстиями.

Лучшее время для пересадки – после первого цветения. Проводить ее следует осторожно, не разрушая земляной ком и не травмируя корни.

Не забудьте о санитарной обрезке: удалите сухие и поврежденные части растения.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Социум