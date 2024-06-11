Як правильно доглядати за азалією, щоб пишно квітла
Азалія – це не просто кімнатна квітка, а справжня королева, яка зачаровує своїми пишними квітами та вишуканим ароматом. Проте, за красою цієї рослини ховається примхливий характер, який потребує особливого догляду. Про це пише novyny.live.
Освітлення та температура: секрети комфорту азалії
Азалія любить світло, але не терпить прямого сонця, яке може обпалити ніжні пелюстки. Тому найкраще місце для горщика – західне або північне вікно.
З травня по жовтень рекомендується виносити азалію на свіже повітря – балкон, лоджію або терасу. Влітку ж важливо захищати її від кондиціонера та обігрівачів, щоб не піддавати різким перепадам температур.
Оптимальна температура для азалії – 15-18°C. У період бутонізації її слід знизити до 10-12°C, а під час цвітіння – не вище 20°C.
Полив
Полив азалії – це справжній ритуал, до якого слід ставитися з увагою та обережністю. Ось кілька правил, які допоможуть вам не зашкодити цій ніжній квітці:
- Використовуйте прохолодну, м'яку воду, найкраще – талу.
- Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину, щоб не загнило коріння.
- Залишки води з піддона зливайте, щоб не застоювалася.
- Раз на тиждень можна влаштовувати азалії "банні процедури": ставити горщик у миску з водою на 2 години,не дістаючи його.
- Для пишного цвітіння двічі на місяць поливайте азалію сумішшю відстояної води з кількома краплями лимонного соку.
- Не забувайте про зволоження повітря: обприскуйте рослину холодною водою, поставте зволожувач або ємності з водою біля вазона.
Ґрунт
Азалія – справжня кисла гурманка, адже їй подобається ґрунт з pH 4,0-4,5. Готовий субстрат для азалії можна придбати у квітковому магазині.
Якщо ж ви хочете заощадити, можна приготувати ґрунт самостійно, змішавши в рівних пропорціях:
- Пісок
- Мох сфагнум
- Перегнила хвоя
Перед використанням ґрунт слід пролити міцним розчином марганцівки для знезараження.
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Підживлення
Азалія потребує підживлення лише спеціальними добривами для рододендронів, які можна знайти у спеціалізованих магазинах.
Підгодовувати рослину слід:
- Навесні та влітку – 1 раз на тиждень разом з поливом.
- Взимку та восени – 1 раз на місяць.
Важливо, щоб добриво не містило хлору.
Пересадка
Азалія не потребує просторого горщика: їй вистачить ємності на 3 см ширше кореневої грудки. Коріння азалії розростаються по поверхні, тому вибирайте неглибокий вазон з дренажними отворами.
Найкращий час для пересадки – після першого цвітіння. Проводити її слід обережно, не руйнуючи земляну грудку та не травмуючи коріння.
Не забудьте про санітарне обрізання: видаліть сухі та пошкоджені частини рослини.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
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