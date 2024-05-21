Як правильно посадити картоплю, щоб був хороший врожай: поради городників

Існує декілька причин, чому розрізання картоплі перед посадкою може бути корисним. Доведено, що на кожній розрізаній частинці картоплини проростають майже всі вічка, тоді як на цілій бульбі деякі з них можуть залишатися сплячими. З однієї великої картоплі можна отримати декілька саджанців, що економить посадковий матеріал. Розрізані бульби краще провітрюються, що знижує ризик розвитку гнилі та інших захворювань. Про це пише ТСН.

Як правильно розрізати картоплю для садіння:

Розмір частин: Оптимальна маса однієї частини - 25-30 грамів.

Оптимальна маса однієї частини - 25-30 грамів. Форма розрізу: Для картоплі розміром з куряче яйце її можна розрізати навпіл. Для більшої картоплі рекомендується T-подібний розріз або розрізування на 4 частини.

Для картоплі розміром з куряче яйце її можна розрізати навпіл. Для більшої картоплі рекомендується T-подібний розріз або розрізування на 4 частини. Зрізи: Зрізи повинні бути рівними та гладкими, без пошкоджень.

Зрізи повинні бути рівними та гладкими, без пошкоджень. Обробка зрізів: Після розрізання рекомендується обробити зрізи товченим вугіллям або попелом, щоб запобігти розвитку інфекцій.

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Коли різати картоплю для садіння:

Заздалегідь: Різати картоплю рекомендується за 5-7 днів до посадки.

Різати картоплю рекомендується за 5-7 днів до посадки. Пророщування: Для кращого результату можна проростити розрізану картоплю протягом 25-30 днів перед посадкою.

Важливо:

Не рекомендується різати картоплю занадто дрібно, адже це може призвести до ослаблення саджанців.

Перед посадкою дайте розрізаним бульбам час на утворення захисної плівки на зрізах.

Висаджуйте розрізану картоплю за тією ж схемою, що й цілу.

Нагадаємо, ми вже писали, коли садити картоплю в квітні.

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