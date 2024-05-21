Как правильно посадить картофель, чтобы был хороший урожай: советы огородников

Существует несколько причин, почему разрезка картофеля перед посадкой может быть полезна. Доказано, что на каждой разрезанной частице картофелины прорастают почти все глазки, тогда как на целом клубне некоторые из них могут оставаться спящими. Из одного крупного картофеля можно получить несколько саженцев, что экономит посадочный материал. Разрезанные клубни лучше проветриваются, что снижает риск развития гнили и других заболеваний. Об этом пишет ТСН.

Как правильно разрезать картофель для посадки:

Размер частей: Оптимальная масса одной части – 25-30 граммов.

Оптимальная масса одной части – 25-30 граммов. Форма разреза: Для картофеля размером с куриное яйцо его можно разрезать пополам. Для большего картофеля рекомендуется T-образный разрез или разрезка на 4 части.

Для картофеля размером с куриное яйцо его можно разрезать пополам. Для большего картофеля рекомендуется T-образный разрез или разрезка на 4 части. Срезы: Срезы должны быть гладкими и ровными, без повреждений.

Срезы должны быть гладкими и ровными, без повреждений. Обработка срезов: После разрезания рекомендуется обработать срезы толченым углем или пеплом, чтобы предотвратить развитие инфекций.

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Когда резать картофель для посадки:

Предварительно: Резать картофель рекомендуется за 5-7 дней до посадки.

Резать картофель рекомендуется за 5-7 дней до посадки. Для лучшего результата можно прорастить разрезанный картофель в течение 25-30 дней перед посадкой.

Важно:

Не рекомендуется резать картофель слишком мелко, ведь это может привести к ослаблению саженцев.

Перед посадкой дайте разрезанным клубням время на образование защитной пленки на срезах.

Высаживайте разрезанный картофель по той же схеме, что и целый.

Напомним, мы уже писали, когда сажать картофель в апреле.

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