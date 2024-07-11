Як правильно використвуати АКБ у побуті, щоб уникнути пожежі: поради експерта

В умовах частих відключень електрики акумулятори стають ключовим елементом нашого життя, забезпечуючи роботу освітлення, гаджетів, опалення та інших систем. Зимовий період робить їх ще більш затребуваними, тому важливо знати, як продовжити термін їх служби. Про це Укрінформу розповів Богдан Калінін, інженер компанії i3 Engineering.

Перш за все, безпека:

Літієві акумулятори - найнебезпечніші , тому вдома рекомендується мати вогнегасник класу D.

, тому вдома рекомендується мати вогнегасник класу D. Не залишайте заряджатися акумулятори без нагляду , адже хімічні процеси під час зарядки можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

, адже хімічні процеси під час зарядки можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Ознайомтеся з інструкціями до конкретного типу акумулятора, адже там можуть бути важливі нюанси щодо зарядки та експлуатації.

Різновиди акумуляторів:

Літій-іонні (Li-ion) - найпоширеніші, використовуються в телефонах, ноутбуках, павербанках. Їх перевагами є доступність та компактність, але вони найнебезпечніші при пожежі.

- найпоширеніші, використовуються в телефонах, ноутбуках, павербанках. Їх перевагами є доступність та компактність, але вони найнебезпечніші при пожежі. Літій-залізно-фосфатні (Lifepo4) - безпечніші, використовуються в зарядних станціях. Їх недоліком є менша щільність енергії.

- безпечніші, використовуються в зарядних станціях. Їх недоліком є менша щільність енергії. Літій-титанатні (LTO) - найдорожчі, але найбезпечніші та найшвидше заряджаються. Їх недоліком є менший обсяг енергії.

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Рекомендації щодо експлуатації:

Не розряджайте акумулятори до 0% і не заряджайте до 100% . Оптимальний діапазон заряду - 30-60%.

. Оптимальний діапазон заряду - 30-60%. Зберігайте акумулятори при кімнатній температурі . При низьких температурах втрачається рухливість іонів, що призводить до зниження ємності.

. При низьких температурах втрачається рухливість іонів, що призводить до зниження ємності. Не перегрівайте акумулятори . Забезпечуйте доступ повітря під час зарядки/розрядки.

. Забезпечуйте доступ повітря під час зарядки/розрядки. Для тривалого зберігання (кілька місяців) тримайте акумулятори при 50% заряду .

. Калібрування (повний цикл розряд-заряд) необхідне лише для старих типів акумуляторів та деяких сучасних пристроїв з BMS (Battery Management System).

Що робити при відключенні електрики:

Більшість сучасних пристроїв (мобілки, роутери) не потребують вимкнення з розетки .

. Холодильники рекомендується вимикати лише після 15-20 хвилин роботи після включення електроенергії.

рекомендується вимикати лише після 15-20 хвилин роботи після включення електроенергії. Для освітлення рекомендується використовувати кемпінгові світильники з великою ємністю акумулятора.

Вибір акумулятора:

Для побутових потреб зазвичай вистачає вибору ємності акумулятора.

зазвичай вистачає вибору ємності акумулятора. Для зарядних станцій рекомендується обирати моделі з літій-залізо-фосфатними АКБ, але вони будуть мати більший об'єм і масу.

рекомендується обирати моделі з літій-залізо-фосфатними АКБ, але вони будуть мати більший об'єм і масу. Уникайте дешевих ноунейм-брендів, адже вони можуть бути небезпечними та недовговічними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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