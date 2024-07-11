Как правильно использовать АКБ в быту, чтобы избежать пожара: советы эксперта
В условиях частых отключений электричества аккумуляторы становятся ключевым элементом нашей жизни, обеспечивая работу освещения, гаджетов, отопления и других систем. Зимний период делает их еще более востребованными, поэтому важно знать, как продлить срок службы. Об этом рассказал Богдан Калинин, инженер компании i3 Engineering.
Прежде всего, безопасность:
- Литиевые аккумуляторы – самые опасные, поэтому дома рекомендуется иметь огнетушитель класса D.
- Не оставляйте заряжаться аккумуляторы без присмотра, ведь химические процессы во время зарядки могут привести к непредсказуемым последствиям.
- Ознакомьтесь с инструкциями к конкретному типу аккумулятора, ведь там могут быть важные нюансы по зарядке и эксплуатации.
Разновидности аккумуляторов:
- Литий-ионные (Li-ion) – самые распространенные, используются в телефонах, ноутбуках, павербанках. Их преимуществами являются доступность и компактность, но они наиболее опасны при пожаре.
- Литий-железно-фосфатные (Lifepo4) – более безопасные, используются в зарядных станциях. Их недостатком является меньшая плотность энергии.
- Литий-титанатные (LTO) – самые дорогие, но самые безопасные и быстрее заряжаемые. Их недостатком является меньший объем энергии.
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Рекомендации по эксплуатации:
- Не разряжайте аккумуляторы до 0% и не заряжайте до 100%. Оптимальный диапазон заряда – 30-60%.
- Храните аккумуляторы при комнатной температуре. При низких температурах теряется подвижность ионов, что приводит к понижению емкости.
- Не перегревайте аккумуляторы. Обеспечьте доступ воздуха во время зарядки/разрядки.
- Для длительного хранения (несколько месяцев) держите аккумуляторы при 50% заряда.
- Калибровка (полный цикл разряд-заряд) необходима только для старых типов аккумуляторов и некоторых современных устройств с BMS (Battery Management System).
Что делать при отключении электричества:
- Большинство современных устройств (мобилки, роутеры) не нуждаются в выключении из розетки.
- Холодильники рекомендуется выключать только после 15-20 минут после включения электроэнергии.
- Рекомендуется использовать кемпинговые светильники с большой емкостью аккумулятора.
Выбор аккумулятора:
- Для бытовых нужд обычно хватает выбора емкости аккумулятора.
- Для зарядных станций рекомендуется выбирать модели с литий-железо-фосфатными АКБ, но они будут иметь больший объем и массу.
- Избегайте дешевых ноунейм-брендов, они могут быть опасными и недолговечными.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
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