Как правильно использовать АКБ в быту, чтобы избежать пожара: советы эксперта

В условиях частых отключений электричества аккумуляторы становятся ключевым элементом нашей жизни, обеспечивая работу освещения, гаджетов, отопления и других систем. Зимний период делает их еще более востребованными, поэтому важно знать, как продлить срок службы. Об этом рассказал Богдан Калинин, инженер компании i3 Engineering.

Прежде всего, безопасность:

Литиевые аккумуляторы – самые опасные , поэтому дома рекомендуется иметь огнетушитель класса D.

, поэтому дома рекомендуется иметь огнетушитель класса D. Не оставляйте заряжаться аккумуляторы без присмотра , ведь химические процессы во время зарядки могут привести к непредсказуемым последствиям.

, ведь химические процессы во время зарядки могут привести к непредсказуемым последствиям. Ознакомьтесь с инструкциями к конкретному типу аккумулятора, ведь там могут быть важные нюансы по зарядке и эксплуатации.

Разновидности аккумуляторов:

Литий-ионные (Li-ion) – самые распространенные, используются в телефонах, ноутбуках, павербанках. Их преимуществами являются доступность и компактность, но они наиболее опасны при пожаре.

– самые распространенные, используются в телефонах, ноутбуках, павербанках. Их преимуществами являются доступность и компактность, но они наиболее опасны при пожаре. Литий-железно-фосфатные (Lifepo4) – более безопасные, используются в зарядных станциях. Их недостатком является меньшая плотность энергии.

– более безопасные, используются в зарядных станциях. Их недостатком является меньшая плотность энергии. Литий-титанатные (LTO) – самые дорогие, но самые безопасные и быстрее заряжаемые. Их недостатком является меньший объем энергии.

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Рекомендации по эксплуатации:

Не разряжайте аккумуляторы до 0% и не заряжайте до 100% . Оптимальный диапазон заряда – 30-60%.

. Оптимальный диапазон заряда – 30-60%. Храните аккумуляторы при комнатной температуре . При низких температурах теряется подвижность ионов, что приводит к понижению емкости.

. При низких температурах теряется подвижность ионов, что приводит к понижению емкости. Не перегревайте аккумуляторы. Обеспечьте доступ воздуха во время зарядки/разрядки.

Для длительного хранения (несколько месяцев) держите аккумуляторы при 50% заряда .

. Калибровка (полный цикл разряд-заряд) необходима только для старых типов аккумуляторов и некоторых современных устройств с BMS (Battery Management System).

Что делать при отключении электричества:

Большинство современных устройств (мобилки, роутеры) не нуждаются в выключении из розетки .

. Холодильники рекомендуется выключать только после 15-20 минут после включения электроэнергии.

рекомендуется выключать только после 15-20 минут после включения электроэнергии. Рекомендуется использовать кемпинговые светильники с большой емкостью аккумулятора.

Выбор аккумулятора:

Для бытовых нужд обычно хватает выбора емкости аккумулятора.

обычно хватает выбора емкости аккумулятора. Для зарядных станций рекомендуется выбирать модели с литий-железо-фосфатными АКБ, но они будут иметь больший объем и массу.

рекомендуется выбирать модели с литий-железо-фосфатными АКБ, но они будут иметь больший объем и массу. Избегайте дешевых ноунейм-брендов, они могут быть опасными и недолговечными.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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