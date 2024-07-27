Як порядок вдома пов'язаний із самоповагою

Незважаючи на те, що зовні людина виглядає впевнено, певні аспекти житла можуть свідчити про інше. UAportal підготував три ключові моменти, на які слід звернути увагу.

Якість матеріалів

Не купуйте дешеві речі, виготовлені із неякісних матеріалів. Такі товари часто псуються протягом кількох місяців. Зосередьтеся на текстильних виробах, таких як наволочки, штори та покривала.

Впевнені в собі люди віддають перевагу довговічності, обираючи якісніші речі, які служать довше і одночасно вражають своєю красою та простотою. Виберіть один гарний виріб, виготовлений із чудового матеріалу, замість кількох більш дешевих альтернативних варіантів.

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Вибір кольору

Обмежена різноманітність колірної гами в інтер'єрі може свідчити про сумніви та коливання в ухваленні рішень. Невпевнені в собі люди зазвичай дотримуються безпечних і приглушених тонів, таких як білий та чорний, боячись зробити помилки у дизайні.

І навпаки, впевнені власники будинків впевнено поєднують різні кольори та відтінки. І навіть використовують яскраві та несподівані елементи декору, щоб приємно здивувати гостей.

Зламані предмети

Відремонтуйте або негайно викиньте будь-які зламані предмети. Зламані предмети несуть у собі негатив та свідчать про недостатню увагу при обслуговуванні будинку. Гості можуть сприйняти нагромадження поломок як ознаку невирішених проблем.

Невпевнені в собі люди часто опираються змінам і накопичують зайві речі, помилково вважаючи, що вони мають усе необхідне. Дуже важливо навести лад у будинку та підтримувати в ньому належний лад.

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