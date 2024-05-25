В тренді - зручність та практичність: які шорти будуть в моді влітку - 2024
Літо вже на порозі, а це значить, що пора оновити свій гардероб. Одним із найактуальніших трендів цього сезону стануть шорти. Їх різноманіття вражає, адже модниці можуть обирати з класичних бермудів, практичних джинсових, незвичайних боксерських, стильних баскетбольних, оригінальних плавальних та елегантних скóртів. Про це пише Радіотрек.
Бермуди:
- Універсальність: підходять як для пляжу, так і для офісу (з костюмною чи льняною тканиною, сорочкою та жакетом).
- Комфорт: вільний крій не сковує рухів.
- Стиль: різноманіття фасонів та матеріалів дозволяє підкреслити індивідуальність.
Порада: вибирайте бермуди з високою талією, щоб візуально подовжити ноги.
Джинсові шорти:
- Класика: ніколи не виходять з моди.
- Практичність: підходять до будь-якого образу.
- Універсальність: можна поєднувати з різним верхом.
Порада: додайте до джинсових шортів актуальний верх, щоб образ був сучасним.
Боксерські шорти:
- Несподівано: виходять за межі домашнього одягу.
- Сміливо: запозичайте з чоловічого гардеробу.
- Стильно: поєднуйте з сорочкою, бюстьє та жакетом.
Порада: не бійтеся експериментувати з аксесуарами, щоб створити неповторний образ.
Баскетбольні шорти:
- Зручно: практичний та комфортний варіант.
- Стильно: цікаво виглядають з сорочкою, бюстьє та жакетом.
- Незвично: підкреслять вашу індивідуальність.
Порада: обирайте баскетбольні шорти з яскравими акцентами, щоб додати образу динамічності.
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Плавальні шорти:
- Переосмислення: не лише для пляжу, але й для повсякденного життя.
- Стильно: поєднуйте з яскравим трикотажем.
- Сміливо: підкресліть свою впевненість.
Порада: обирайте плавальні шорти з цікавим принтом, щоб зробити образ більш оригінальним.
Скóрт:
- Елегантно: поєднання спідниці та коротких шортів.
- Модно: тенісний стиль у тренді.
- Жіночно: підкреслить вашу фігуру.
Порада: обирайте скóрт з легких тканин, щоб образ був літнім та легким.
Пам'ятайте: мода – це не про жорсткі правила, а про самовираження! Обирайте шорти, які вам подобаються, і відчувайте себе впевнено!
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