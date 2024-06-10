Як підтримати красу квітів у вазі: прості лайфхаки

Для того, щоб зберігати квіти у вазі свіжими, варто скористатися деякими лайфхаками. UAportal підготував прості та нетрадиційні методи, що допоможуть квітам залишатися живими і красивими протягом тривалого періоду часу.

Копійки

Для того, щоб квіти довше стояли у вазі, корисним лайфхаком є додавання у воду копійки і дрібки цукру. Мідь, що міститься в копійці, діє як природний засіб від грибків, допомагаючи зберегти воду чистою і вільною від бактерій.

Поряд з цим, цукор забезпечує поживні речовини для квітів, сприяючи подовженню тривалості їхнього життя. Такий простий підхід може суттєво вплинути на свіжість букета, дозволяючи насолоджуватися ним довше.

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Зріз

Ще один ефективний лайфхак, який допоможе квітам довше простояти у вазі, полягає в обрізанні стебел під кутом перед тим, як занурити їх у воду. Цей прийом створює більшу площу поверхні для поглинання води квітами, підтримуючи їх гідратацію та запобігаючи в'яненню. Крім того, важливо видалити будь-яке листя, яке буде занурене у воду, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Алкоголь

Для того, щоб зберегти свіжість квітів у вазі, скористайтеся ефективною порадою – додайте у воду крапельку горілки. Ця нетрадиційна добавка перешкоджає виробленню природного газу етилену, який відповідає за зів'янення рослин. Лише кілька крапель алкоголю допоможуть зберегти життєздатність і довговічність рослин.

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