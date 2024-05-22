Які рослини обов'язково треба обрізати до кінця травня

Травень – не час для розслаблення у саду та на клумбах. Саме зараз настає слушний момент для обрізки двох важливих рослин, якщо ви хочете, щоб вони пишно цвіли наступного сезону.

Регулярна обрізка тюльпанів та клематисів у травні – це запорука їхнього пишного цвітіння та красивого вигляду вашого саду в наступному сезоні.

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Про які ж рослини йдеться?

1. Тюльпани:

Сезон цвітіння тюльпанів уже позаду, але багато хто з нас просто залишає їх на клумбі.

Насправді ж, обрізка тюльпанів після цвітіння – це обов'язкова процедура, яка гарантує їхнє здорове зростання та рясне цвітіння в наступному році.

Як правильно обрізати тюльпани:

Не ламайте та не зривайте зів'ялі квіти та верхівку тюльпанів.

Їх акуратно зрізайте секатором , залишаючи листя та стебло.

, залишаючи листя та стебло. Обрізка лише квітки та насіннєвої коробочки стимулює ріст цибулини та закладає квіткові бруньки на наступний рік.

2. Клематис:

Ця витка рослина зазвичай цвіте влітку, але деякі ранні сорти потребують обрізки вже у травні .

. Після того, як клематис відцвіте, обріжте всі квіти .

. Це стимулює ріст нових пагонів, на яких наступного року з'являться численні квіти.

Пам'ятайте:

Квіти клематису формуються на нових пагонах, які виростають з кінця весни до пізнього літа.

Тому, якщо ви відкладете обрізку на пізніше, ви можете втратити потенційні квіткові бруньки.

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