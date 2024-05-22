Какие растения обязательно нужно обрезать до конца мая
Май – не время для расслабления в саду и на клумбах. Именно сейчас наступает подходящий момент для обрезки двух важных растений, если вы хотите, чтобы они пышно цвели в следующем сезоне.
Регулярная обрезка тюльпанов и клематисов в мае – это залог их пышного цветения и красивый вид вашего сада в следующем сезоне.
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О каких же растениях идет речь?
1. Тюльпаны:
- Сезон цветения тюльпанов уже позади, но многие из нас просто оставляют их на клумбе.
- На самом же деле, обрезка тюльпанов после цветения – это обязательная процедура, которая гарантирует их здоровый рост и обильное цветение в следующем году.
Как правильно обрезать тюльпаны:
- Не ломайте и не срывайте увядшие цветы и верхушку тюльпанов.
- Их аккуратно срезайте секатором, оставляя листья и стебель.
- Обрезка цветка и семенной коробочки стимулирует рост луковицы и закладывает цветочные почки на следующий год.
2. Клематис:
- Это вьющееся растение обычно цветет летом, но некоторые ранние сорта нуждаются в обрезке уже в мае.
- После того, как клематис отцветет, обрежьте все цветы.
- Это стимулирует рост новых побегов, на которых в следующем году появятся многочисленные цветы.
Помните:
- Цветы клематиса формируются на новых побегах, произрастающих с конца весны до позднего лета.
- Поэтому, если вы отложите обрезку на позже, вы можете потерять потенциальные цветочные почки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить розы от тли и стимулировать их рост.
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