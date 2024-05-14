Як побороти попелицю в саду чи на городі: чотири натуральні засоби

Попелиця є одним з найзапекліших ворогів рослин у вашому саду чи на городі. Відтак, дачники розробили декілька способів, які допомагають ефективно впоратися з цими шкідниками без використання хімічних засобів.

Народні рецепти боротьби з попелицею можуть стати у пригоді та принести помітні результати, якщо знати, як їх правильно застосовувати. Про це пише ТСН.

Використання оцту для захисту рослин від попелиці

Оцет може допомогти вивести шкідника за допомогою свого різкого запаху. Для створення оцтового розчину, змішайте 10 літрів води з 10 столовими ложками яблучного оцту або з 5 столовими ложками звичайного 9% оцту. Додавання невеликої кількості рідкого мила допоможе розчину краще утримуватися на листках. Після ретельного перемішування, обприскуйте цим складом рослини.

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Використання деревного попелу – це безпечна альтернатива хімічним препаратам

Вам потрібно змішати відро теплої води з 2 склянками деревного попелу та 30 грамами рідкого мила. Після змішування залиште розчин на 10-12 годин для настоювання. Потім, використовуючи пульверизатор, обприскайте пошкоджені попелицею частини рослин. Цей метод є смертельним для попелиці, але безпечним для рослин.

Захист дерев від попелиці за допомогою настойки валеріани

Для приготування ефективного засобу від шкідників ретельно змішайте 3 літри води, 50 мл рідкого мила та 25 мл настойки валеріани(її можна купити в аптеці). Після чого розпиліть суміш на зелені насадження, які уражені попелицею.

Натуральний та ефективний засіб проти попелиці: мелений перець

Приготуйте засіб, використовуючи 50 грамів подрібненого меленого перцю та 1 літр води. Доведіть розчин до кипіння, залиште настоюватися на день. Потім процідіть і додайте 10 грамів рідкого мила. Використовуйте цей розчин для обприскування дерев, кущів та інших рослин у вашому саду, особливо після дощу, якщо на наступні дні очікується суха погода. При потребі процедуру можна повторити. Цей метод ефективний не тільки проти попелиці, але й проти мурашок.

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