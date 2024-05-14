Как побороть тлю в саду или на огороде: четыре натуральных средства

Тля является одним из самых отъявленных врагов растений в вашем саду или на огороде. Поэтому, дачники разработали несколько способов, которые помогают эффективно справиться с этими вредителями без использования химических средств.

Народные рецепты борьбы с тлей могут пригодиться и принести заметные результаты, если знать, как их правильно применять. Об этом пишет ТСН.

Использование уксуса для защиты растений от тли

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Использование древесной золы – безопасная альтернатива химическим препаратам

Вам нужно смешать ведро теплой воды с 2 стаканами древесной золы и 30 граммами жидкого мыла. После смешивания оставьте раствор на 10-12 часов для настаивания. Затем, используя пульверизатор, опрыскайте поврежденные тлей части растений. Этот метод является смертельным для тли, но безопасным для растений.

Защита деревьев от тли с помощью настойки валерианы

Для приготовления эффективного средства от вредителей тщательно смешайте 3 литра воды, 50 мл жидкого мыла и 25 мл настойки валерианы (ее можно купить в аптеке). После чего распылите смесь на зеленые насаждения, которые поражены тлей.

Натуральное и эффективное средство против тли: молотый перец

Приготовьте средство, используя 50 граммов измельченного молотого перца и 1 литр воды. Доведите раствор до кипения, оставьте настаиваться на день. Затем процедите и добавьте 10 граммов жидкого мыла. Используйте этот раствор для опрыскивания деревьев, кустов и других растений в вашем саду, особенно после дождя, если на следующие дни ожидается сухая погода. При необходимости процедуру можно повторить. Этот метод эффективен не только против тли, но и против муравьев.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как спасти от тли розы.

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