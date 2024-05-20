Як відлякати комарів: дієві народні методи

Комарі – це одні з найдосадніших комах, які псують літній відпочинок та заважають спокійному сну. Їх дзижчання та сверблячі укуси можуть значно погіршити життя.

Хоча існують магазинні спреї та фумігатори, не завжди вони рятують від цих настирливих комах. До того ж,хімічні засоби можуть бути шкідливими для здоров'я.

На щастя, існує безліч народних методів, які допоможуть вам позбутися комарів набагато ефективніше та безпечніше. Про Про це пише Телеграф.

Ось кілька ароматів, які відлякують комарів:

Валер'янка: Додайте 100 грамів валер'янки в аромалампу та увімкніть її в кімнаті.

Додайте 100 грамів валер'янки в аромалампу та увімкніть її в кімнаті. Листя горобини та черемхи: Розітріть листя в руках і нанесіть на відкриті ділянки шкіри.

Розітріть листя в руках і нанесіть на відкриті ділянки шкіри. Ефірні олії: Комарі не терплять запаху гвоздики, ванілі, анісу, лаванди та базиліка. Додайте кілька крапель цих олій в аромалампу або киньте на розпечене вугілля.

Комарі не терплять запаху гвоздики, ванілі, анісу, лаванди та базиліка. Додайте кілька крапель цих олій в аромалампу або киньте на розпечене вугілля. Листя томатів: Натріть відкриті ділянки шкіри листям томатів.

Натріть відкриті ділянки шкіри листям томатів. Листя бузини: Покладіть листя бузини біля себе на природі або на вулиці.

Покладіть листя бузини біля себе на природі або на вулиці. Хвоя: Спаліть кілька гілок ялівцю, якщо ви на природі. Це відлякує комарів.

Спаліть кілька гілок ялівцю, якщо ви на природі. Це відлякує комарів. Масло кедра: Цей аромат також відлякує комах.

Цей аромат також відлякує комах. Відвар з коренів і листя полину: Використовуйте відвар для вмивання або натирання шкіри.

Використовуйте відвар для вмивання або натирання шкіри. Екстракт евкаліпта: Додайте кілька крапель екстракту в фумігатор.

Додайте кілька крапель екстракту в фумігатор. Настій ванілі: Настій ванілі можна використовувати навіть для дитячої шкіри.

Пам'ятайте:

Ефективність народних методів може залежати від виду комарів та їх кількості.

Деякі люди можуть мати алергію на певні рослини або ефірні олії. Перед використанням нового засобу рекомендується провести тест на невеликій ділянці шкіри.

Для максимального ефекту використовуйте кілька методів одночасно.

Нагадаємо, ми вже писали, який запах найбільше приваблює комарів.

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