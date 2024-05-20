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Как отпугнуть комаров: действенные народные методы

Цихоцкая Мария

Как отпугнуть комаров: действенные народные методы
Их жужжание и зудящие укусы могут значительно ухудшить жизнь.

Комары – это одни из самых обидных насекомых, которые портят летний отдых и мешают спокойному сну. Их жужжание и зудящие укусы могут значительно ухудшить жизнь.

Хотя существуют магазинные спреи и фумигаторы, не всегда они спасают от этих назойливых насекомых. К тому же, химические средства могут быть вредными для здоровья.

К счастью, существует множество народных методов, которые помогут вам избавиться от комаров гораздо эффективнее и безопаснее. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько ароматов, отпугивающих комаров:

  • Валерьянка: Добавьте 100 грамм валерьянки в аромалампу и включите ее в комнате.
  • Листья рябины и черемухи: Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи.
  • Эфирные масла: Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или бросьте на раскаленный уголь.
  • Листья томатов: Натрите открытые участки кожи листьями томатов.
  • Листья бузины: Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице.
  • Сосна: Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе. Это отпугивает комаров.
  • Масло кедра Этот аромат также отпугивает насекомых.
  • Отвар из корней и листьев полыни: Используйте отвар для умывания или натирания кожи.
  • Экстракт эвкалипта: Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор.
  • Настой ванили: Настой ванили можно использовать даже для детской кожи.

Помните:

  • Эффективность народных способов может зависеть от вида комаров и их количества.
  • Некоторые люди могут иметь аллергию на некоторые растения или эфирные масла. Перед применением нового средства рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.
  • Для максимального эффекта используйте несколько способов одновременно.

Напомним, мы уже писали, какой запах больше всего привлекает комаров.

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