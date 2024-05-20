Як відрізнити свіже спаржу від зіпсованої: поради шеф-кухаря

Сезон спаржі в розпалі, але цей продукт може бути досить дорогим. Тому важливо вміти вибрати якісну та свіжу спаржу, щоб не розчаруватися в покупці.

Український кухар Олександр Огороднік у своєму кулінарному блозі поділився цінними порадами, на що звернути увагу при виборі спаржі.

Кінчик спаржі:

Свіжа спаржа: кінчик ("колосок") має бути закритим і пружним, як і все стебло.

кінчик ("колосок") має бути закритим і пружним, як і все стебло. Неякісна спаржа: кінчик розкритий, при натисканні сплющується і має неприємний запах. Це свідчить про те, що спаржа почала гнити.

Пружність:

Свіжа спаржа: пружна та гнучка.

пружна та гнучка. Неякісна спаржа: м'яка та в'яла.

Як врятувати м'яку спаржу:

Покладіть спаржу в миску або контейнер з холодною водою з льодом.

Через кілька годин спаржа стане пружною.

Вибір спаржі для різних страв:

Салати: тоненька спаржа, яку не потрібно чистити (лише відрізати товстий край). Її можна їсти навіть сирою.

тоненька спаржа, яку не потрібно чистити (лише відрізати товстий край). Її можна їсти навіть сирою. Смаження або запікання: товстіша спаржа. Перед приготуванням зніміть економкою світлу шкіру на нижній частині стебла (вона жорстка).

Пам'ятайте:

Свіжа спаржа має приємний трав'янистий аромат.

Спаржу краще готувати в день покупки.

Зберігайте спаржу в холодильнику, загорнувши у вологу тканину.

Завдяки цим простим порадам ви зможете вибрати якісну та свіжу спаржу, яка стане основою для смачних та корисних страв!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно та смачно приготувати спаржу.

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