Как отличить свежую спаржу от испорченной: советы шеф-повара

Сезон спаржи в разгаре, но этот продукт может быть достаточно дорогим. Поэтому важно уметь выбрать качественную и свежую спаржу, чтобы не разочароваться в покупке.

Украинский повар Александр Огородник в своем кулинарном блоге поделился ценными советами, на что обратить внимание при выборе спаржи.

Кончик спаржи:

Свежая спаржа: кончик ("колосок") должен быть закрытым и упругим, как и весь стебель.

кончик ("колосок") должен быть закрытым и упругим, как и весь стебель. Некачественная спаржа: кончик вскрыт, при нажатии сплющивается и имеет неприятный запах. Это свидетельствует о том, что спаржа начала гнить.

Упругость:

Свежая спаржа: упругая и гибкая.

упругая и гибкая. Некачественная спаржа: мягкая и дряблая.

Как спасти мягкую спаржу:

Уложите спаржу в миску или контейнер с холодной водой со льдом.

Через несколько часов спаржа станет упругой.

Выбор спаржи для разных блюд:

Салаты: тоненькая спаржа, которую не нужно чистить (только отрезать толстый край). Ее можно есть даже сырой.

тоненькая спаржа, которую не нужно чистить (только отрезать толстый край). Ее можно есть даже сырой. Жарка или запекание: более толстая спаржа. Перед приготовлением снимите светлой кожей на нижней части стебля (она жесткая).

Помните:

Свежая спаржа обладает приятным травянистым ароматом.

Спаржу лучше готовить в день покупки.

Храните спаржу в холодильнике, завернув во влажную ткань.

Благодаря этим простым советам вы сможете выбрать качественную и свежую спаржу, которая станет основой вкусных и полезных блюд!

Напомним, мы уже писали, как правильно и вкусно приготовить спаржу.

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