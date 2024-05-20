Как отличить свежую спаржу от испорченной: советы шеф-повара
Сезон спаржи в разгаре, но этот продукт может быть достаточно дорогим. Поэтому важно уметь выбрать качественную и свежую спаржу, чтобы не разочароваться в покупке.
Украинский повар Александр Огородник в своем кулинарном блоге поделился ценными советами, на что обратить внимание при выборе спаржи.
Кончик спаржи:
- Свежая спаржа: кончик ("колосок") должен быть закрытым и упругим, как и весь стебель.
- Некачественная спаржа: кончик вскрыт, при нажатии сплющивается и имеет неприятный запах. Это свидетельствует о том, что спаржа начала гнить.
Упругость:
- Свежая спаржа: упругая и гибкая.
- Некачественная спаржа: мягкая и дряблая.
Как спасти мягкую спаржу:
- Уложите спаржу в миску или контейнер с холодной водой со льдом.
- Через несколько часов спаржа станет упругой.
Выбор спаржи для разных блюд:
- Салаты: тоненькая спаржа, которую не нужно чистить (только отрезать толстый край). Ее можно есть даже сырой.
- Жарка или запекание: более толстая спаржа. Перед приготовлением снимите светлой кожей на нижней части стебля (она жесткая).
Помните:
- Свежая спаржа обладает приятным травянистым ароматом.
- Спаржу лучше готовить в день покупки.
- Храните спаржу в холодильнике, завернув во влажную ткань.
Благодаря этим простым советам вы сможете выбрать качественную и свежую спаржу, которая станет основой вкусных и полезных блюд!
Напомним, мы уже писали, как правильно и вкусно приготовить спаржу.
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