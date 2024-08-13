Як навчитися захищати та відстоювати себе

З тобою так не можна.

Вміння захищати свої кордони - це важлива складова в самоцінності.

Є 5 важливих кроків, які допоможуть повідомити людям, що вам щось не підходить:

Крок 1. Мені не подобається, коли зі мною обходяться так… (кричать, спізнюються, обманюють)

Крок 2. Це у мене викликає почуття… (тривоги, неповаги, образи, гніву)

Крок 3. Мені хотілося, щоб ти поводився таким чином… (говорив спокійним тоном, приходив вчасно, був чесним)

Крок 4. І тоді б я відчувала… (легкість, спокій, впевненість)

Крок 5. А якщо ти цього не будеш робити, то я… (завершу розмову, піду, завершу стосунки)

Відчуваєш, що твої особисті кордони постійно порушують?

Переходь у хайлайт "Кордони", де я детально розкриваю тему формування особистих кордонів і пропоную вправу на дозвіл агресії.

Навчись захищати та відстоювати себе!