Как научиться защищать и отстаивать себя

С тобой так нельзя.

Умение защищать свои границы – это важная составляющая в самоценности.

Есть 5 важных шагов, которые помогут сообщить людям, что вам что-то не подходит:

Шаг 1. Мне не нравится, когда со мной обходятся так… (кричат, опаздывают, обманывают)

Шаг 2. Это у меня вызывает чувство… (тревоги, неуважения, обиды, гнева)

Шаг 3. Мне хотелось, чтобы ты вел себя таким образом… (говорил спокойным тоном, приходил вовремя, был честным)

Шаг 4. И тогда бы я чувствовала… (легкость, покой, уверенность)

Шаг 5. А если ты этого не будешь делать, то я… (завершу разговор, пойду, завершу отношения)

Чувствуешь, что твои личные границы постоянно нарушают?

Переходи в хайлайт "Кордоны", где я подробно раскрываю тему формирования личных границ и предлагаю упражнение на разрешение агрессии.

Научись защищать и отстаивать себя!