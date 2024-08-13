Как научиться защищать и отстаивать себя
С тобой так нельзя.
Умение защищать свои границы – это важная составляющая в самоценности.
Есть 5 важных шагов, которые помогут сообщить людям, что вам что-то не подходит:
Шаг 1. Мне не нравится, когда со мной обходятся так… (кричат, опаздывают, обманывают)
Шаг 2. Это у меня вызывает чувство… (тревоги, неуважения, обиды, гнева)
Шаг 3. Мне хотелось, чтобы ты вел себя таким образом… (говорил спокойным тоном, приходил вовремя, был честным)
Шаг 4. И тогда бы я чувствовала… (легкость, покой, уверенность)
Шаг 5. А если ты этого не будешь делать, то я… (завершу разговор, пойду, завершу отношения)
Чувствуешь, что твои личные границы постоянно нарушают?
Переходи в хайлайт "Кордоны", где я подробно раскрываю тему формирования личных границ и предлагаю упражнение на разрешение агрессии.
Научись защищать и отстаивать себя!