Як докупити стаж для пенсії онлайн: покрокова інструкція

Як докупити трудовий стаж для пенсії онлайн

Збільшити свій майбутній пенсійний стаж тепер може кожен українець. Для цього держава запровадила можливість добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як пише "Хвиля", урядовий портал поінформував про простий інструмент на порталі ПФУ, який дозволяє оформити докуп стажу в кілька етапів.

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Як це працює?

Укласти договір:

Зайти на веб-портал ПФУ ([видалено недійсну URL-адресу]) та авторизуватися за допомогою ЕЦП, Дія.Підпис або GOV.ID.

Перейти до розділу "Комунікація з ПФУ" та вибрати "Договір на добровільну участь".

Вказати дані особи, за яку сплачуються внески (ПІБ, податковий номер, паспортні дані, дата народження).

Дати згоду на обробку персональних даних та підтвердити інформацію.

Підписати договір ЕЦП та сплатити внески.

Сплатити внески:

Мінімальний щомісячний внесок становить 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня 2024 року - 1760 гривень).

Сплатити можна через Portmone або платіжне доручення.

Суми зараховуються протягом місяця, у якому надійшли на рахунок ПФУ.

Перевірити зарахування:

Увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ.

Перейдіть до розділу "Стан розрахунку пенсії".

Перегляньте інформацію про зараховані платежі та придбаний страховий стаж.

Хто може докупити страховий стаж?

Працюючі за кордоном, які бажають отримувати пенсію в Україні.

Особи передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для призначення пенсії.

Особи з низьким офіційним доходом, які прагнуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Переваги добровільної сплати страхових внесків:

Збільшення майбутньої пенсії.

Можливість отримати право на пенсію раніше.

Збільшення шансів на достроковий вихід на пенсію за віком або за інвалідністю.

Важливо!

Докупити можна лише ті періоди страхового стажу, які йдуть після 1 січня 2004 року.

За один рік можна докупити не більше 60 місяців (5 років) страхового стажу.

При розрахунку пенсії буде враховуватися як придбаний, так і "зароблений" страховий стаж.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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