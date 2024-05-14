Как докупить стаж для пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Увеличить свой будущий пенсионный стаж может теперь каждый украинец. Для этого государство ввело возможность добровольной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Как пишет "Хвиля", правительственный портал проинформировал о простом инструменте на портале ПФУ, который позволяет оформить вместе стажа в несколько этапов.
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Как это работает?
- Заключить договор:
- Зайти на веб-портал ПФУ ([удалено недействительный URL]) и авторизироваться с помощью ЭЦП, Действие.Подпись или GOV.ID.
- Перейти к разделу "Коммуникация по ПФУ" и выбрать "Договор на добровольное участие".
- Указать данные лица, за которое уплачиваются взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дата рождения).
- Дайте согласие на обработку персональных данных и подтвердите информацию.
- Подписать договор ЭЦП и уплатить взносы.
- Уплатить взносы:
- Минимальный ежемесячный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2024 года – 1760 гривен).
- Оплатить можно через Portmone или платежное поручение.
- Суммы засчитываются в течение месяца, в котором поступили на счет ПФУ.
- Проверить зачисление:
- Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
- Перейдите к разделу "Состояние расчета пенсии".
- Просмотрите информацию о зачисленных платежах и приобретенном страховом стаже.
Кто может купить страховой стаж?
- Работающие за границей, желающие получать пенсию в Украине.
- Лица предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для назначения пенсии.
- Лица с низким официальным доходом, стремящиеся увеличить размер будущей пенсии.
Преимущества добровольной уплаты страховых взносов:
- Увеличение будущей пенсии.
- Возможность получить право на пенсию раньше.
- Увеличение шансов на досрочный выход на пенсию по возрасту или инвалидности.
Важно!
- Докупить можно только периоды страхового стажа, которые идут после 1 января 2004 года.
- За один год можно купить не более 60 месяцев (5 лет) страхового стажа.
- При расчете пенсии будет учитываться как приобретенный, так и заработанный страховой стаж.
Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.
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