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Как докупить стаж для пенсии онлайн: пошаговая инструкция

Игорь Романько

Как докупить трудовой стаж для пенсии онлайн
Как докупить трудовой стаж для пенсии онлайн

Увеличить свой будущий пенсионный стаж может теперь каждый украинец. Для этого государство ввело возможность добровольной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как пишет "Хвиля", правительственный портал проинформировал о простом инструменте на портале ПФУ, который позволяет оформить вместе стажа в несколько этапов.

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Как это работает?

  1. Заключить договор:
  • Зайти на веб-портал ПФУ ([удалено недействительный URL]) и авторизироваться с помощью ЭЦП, Действие.Подпись или GOV.ID.
  • Перейти к разделу "Коммуникация по ПФУ" и выбрать "Договор на добровольное участие".
  • Указать данные лица, за которое уплачиваются взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дата рождения).
  • Дайте согласие на обработку персональных данных и подтвердите информацию.
  • Подписать договор ЭЦП и уплатить взносы.
  1. Уплатить взносы:
  • Минимальный ежемесячный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2024 года – 1760 гривен).
  • Оплатить можно через Portmone или платежное поручение.
  • Суммы засчитываются в течение месяца, в котором поступили на счет ПФУ.
  1. Проверить зачисление:
  • Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
  • Перейдите к разделу "Состояние расчета пенсии".
  • Просмотрите информацию о зачисленных платежах и приобретенном страховом стаже.

Кто может купить страховой стаж?

  • Работающие за границей, желающие получать пенсию в Украине.
  • Лица предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для назначения пенсии.
  • Лица с низким официальным доходом, стремящиеся увеличить размер будущей пенсии.

Преимущества добровольной уплаты страховых взносов:

  • Увеличение будущей пенсии.
  • Возможность получить право на пенсию раньше.
  • Увеличение шансов на досрочный выход на пенсию по возрасту или инвалидности.

Важно!

  • Докупить можно только периоды страхового стажа, которые идут после 1 января 2004 года.
  • За один год можно купить не более 60 месяцев (5 лет) страхового стажа.
  • При расчете пенсии будет учитываться как приобретенный, так и заработанный страховой стаж.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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