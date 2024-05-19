Як чаювання переплітається з різноманітними прикметами

UAportal дізнапся про рекомендації, яких слід дотримуватися, насолоджуючись чаюванням. Це допоможе уникнути низки проблем.

Категорично не рекомендується пити чай з посуду зі сколами або тріщинами. Вважається, що такі дії можуть призвести до грошових проблем. Крім того, не рекомендується залишати ложку в чашці або склянці під час пиття. Адже це означає, що ви надовго можете залишитися самотніми, не знайшовши партнера. Якщо вам подали чашку з ложкою в ній, бажано швидко вийняти ложку і відкласти в сторону.

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Крім того, важливо розмішувати цукор у чаї виключно за годинниковою стрілкою. Вважається, що перемішування проти годинникової стрілки повертає минулі помилки, які можуть суттєво вплинути на долю людини.

Розбита чашка під час чаювання може принести нещастя. Але його можна обійти, якщо вчасно зібрати всі осколки і занурити їх у відро з водою.

Як не дивно, але нещастя, пов'язані з чаєм, іноді можуть нести в собі позитивну прикмету. Випадкове пролиття чаю на одяг вважається щасливим знаком, що вказує на добрі новини.

Так само обпектися чаєм або помилково переплутати цукор із сіллю і додати їх у напій можна інтерпретувати як сигнали про щасливі події. Цікаво, що бджола або оса в чаї є передвісником подарунка або сюрпризу.

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