Как чаепитие переплетается с разнообразными приметами

UAportal узнал о рекомендациях, которые следует придерживаться, наслаждаясь чаепитием. Это поможет избежать ряда проблем.

Категорически не рекомендуется пить чай из посуды со сколами или трещинами. Считается, что подобные действия могут привести к денежным проблемам. Кроме того, не рекомендуется оставлять ложку в чашке или стакане во время питья. Это ведь означает, что вы надолго можете остаться одинокими, не найдя партнера. Если вам подали чашку с ложкой в ней, лучше быстро вынуть ложку и отложить в сторону.

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Кроме того, важно размешивать сахар в чае исключительно по часовой стрелке. Считается, что перемешивание против часовой стрелки возвращает прошлые ошибки, которые могут оказать существенное влияние на судьбу человека.

Разбитая чашка во время чаепития может принести несчастье. Но его можно обойти, если вовремя собрать все осколки и погрузить их в ведро с водой.

Как ни странно, но несчастья, связанные с чаем, иногда могут нести в себе положительную примету. Случайное пролитие чая на одежду считается счастливым знаком, указывающим на хорошие новости.

Так же обжечься чаем или по ошибке перепутать сахар с солью и добавить их в напиток можно интерпретировать как сигналы о счастливых событиях. Интересно, что пчела или оса в чае является предвестником подарка или сюрприза.

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