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Кабачкові оладки: найсмачніший рецепт

Володимир Ярославський

Кабачкові оладки: найсмачніший рецепт
Кабачкові оладки: найсмачніший рецепт

Вже знайшли смачний рецепт кабачкових оладків?

Я вже все підготував! Кабачки нарізав руками. Так дуже смачно і текстура неймовірна.

Інгредієнти для порції на 2-ох:

  •  приблизно 220г цукіні
  •  1 велике яйце
  • пів середньої цибулини
  • можна додати багато зелені
  •  2 ст ложки борошна
  • Сіль, перець, олія для смажіння

І дуже швидко готуємо:

 кабачок та цибулю дрібно нарізаю, додаю нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець

перемішую суміш і смажу на пательні з олією на середньому вогні

цукіні може випускати рідину, але я прямо набираю її з ложкою і кладу на пательню - не зливаючи.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато - можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10-15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно)

можна їсти просто одразу і гарячими!

цього разу я подавав з соусом "кітченез" – це майонез з кетчупом, зеленню та можна додати ще січені огірки.

Можна подавати з рибою, соусом дзадзики, або навіть зі смаженою куркою - це сезонно корисно і смачно!

Обійняв.

Джерело:instagram.com

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