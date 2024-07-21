Кабачкові оладки: найсмачніший рецепт

Вже знайшли смачний рецепт кабачкових оладків?

Я вже все підготував! Кабачки нарізав руками. Так дуже смачно і текстура неймовірна.

Інгредієнти для порції на 2-ох:

приблизно 220г цукіні

1 велике яйце

пів середньої цибулини

можна додати багато зелені

2 ст ложки борошна

Сіль, перець, олія для смажіння

І дуже швидко готуємо:

кабачок та цибулю дрібно нарізаю, додаю нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець

перемішую суміш і смажу на пательні з олією на середньому вогні

цукіні може випускати рідину, але я прямо набираю її з ложкою і кладу на пательню - не зливаючи.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато - можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10-15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно)

можна їсти просто одразу і гарячими!

цього разу я подавав з соусом "кітченез" – це майонез з кетчупом, зеленню та можна додати ще січені огірки.

Можна подавати з рибою, соусом дзадзики, або навіть зі смаженою куркою - це сезонно корисно і смачно!

Обійняв.